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Воловник Александр

СОБЫТИЯ


25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора 1
24.05.2010 Разработчик систем связи для РЖД просит Медведева спасти его от рейдеров. ВИДЕО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воловник Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 2
Альфа-Банк 1979 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Продинвест - Белруспродукт 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 87 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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