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Труфанов Андрей
Труфанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 1
|Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
|Известия ИД 641 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
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