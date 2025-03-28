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Труфанов Андрей


28.03.2025 «Орион» оказал техническую поддержку телеканалам, вещание которых прервалось на спутнике ABS-2A 1
11.04.2024 «Телеканал 360» (HD) перешел на спутниковую платформу «Ориона» 1
19.03.2024 «Орион» и «Медиа-Телеком» расширяют сотрудничество 1
22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ 1
11.07.2016 «Орион» запускает ретрансляцию телеканалов «Сигнал Медиа Интернэшнл» в Казахстане 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Труфанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 4
Медиа-Телеком 7 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7012 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2863 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9367 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4560 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16171 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1919 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6062 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5433 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10250 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9825 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2289 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 616 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Агутенков Иван 1 1
Каклюгин Алексей 1 1
Владимиров Константин 1 1
Махновский Кирилл 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 5
Азия - Азиатский регион 5579 1
Япония 13332 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17257 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2699 1
Южная Корея - Республика 6690 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 1
Европа 21855 1
Казахстан - Республика 5594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51832 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5870 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
Энергетика - Energy - Energetically 5166 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1270 1
Известия ИД 641 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
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