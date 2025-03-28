«Орион» оказал техническую поддержку телеканалам, вещание которых прервалось на спутнике ABS-2A

ГК «Орион» предоставила российским телеканалам, вещание которых было прекращено на спутнике ABS-2A, возможность распространения сигнала со своей спутниковой платформы в режиме FTA. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион».

ABS-2A — геостационарный телекоммуникационный спутник, принадлежащий компании ABS (Asia Broadcast Satellite). Он предназначен для предоставления услуг связи и вещания на территории России, Африки, Ближнего Востока и Азии. Ряд российских телеканалов используют иностранный космический аппарат ABS-2A для распространения сигнала на территории Российской Федерации. В результате непредвиденного отключения части транспондеров ABS-2A телеканалы внезапно прекратили свое вещание, из-за чего пострадали операторы, получающие сигнал с этого спутника.

Понимая всю сложность ситуации, в которой оказались телеканалы, оставшиеся без основной сети доставки сигнала, в тот же день ГК «Орион» обеспечила возможность их распространения с использованием российского космического аппарата Экспресс-80 в экстренном режиме (FTA – незакодированный сигнал). В течение суток этой возможностью воспользовались телеканалы «Киноман», «Конный мир», РБК, «РУ ТВ», ТВ21М, «Ю», «Солнце», «Муз» и другие.

В 2024 г. ГК «Орион» осуществила плановый перевод более двух десятков российских телеканалов, распространявших сигнал со спутника ABS2, на свою платформу в связи высокими рисками перебоев в вещании иностранных спутниковых бортов на территории России.

«В текущих реалиях все больше телеканалов выбирают для трансляции сигнала российские спутники, поскольку это снижает риски неконтролируемого отключения. При необходимости, в случае внезапного отключения сигнала, наши технические возможности позволяют обеспечить оперативный переход на альтернативную платформу. Однако, всем клиентам и партнерам-телевещателям мы рекомендуем использовать данную меру в плановом режиме для укрепления своих рыночных позиций», — сказал Андрей Труфанов, коммерческий директор направления B2B ГК «Орион».