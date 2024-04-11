«Телеканал 360» (HD) перешел на спутниковую платформу «Ориона»

ГК «Орион» и АО «Телеканал 360» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках нового партнерского соглашения «Телеканал 360» (HD) начал вещание на космическом аппарате Экспресс-80 (80° в.д.) на спутниковой медиаплатформе «Ориона». Об этом CNews сообщили представители «Ориона».

Ранее телеканал осуществлял вещание со спутника ABS-2A (75° в.д.).

Андрей Труфанов, коммерческий директор направления B2b ГК «Орион»: «Тренды развития рынка платного телевидения указывают на то, что без спутниковой доставки сигнала в России по-прежнему невозможно построить успешную сеть дистрибуции. При этом все больше вещателей переходит на российские спутниковые мощности, поскольку в текущих реалиях это является единственной гарантией бесперебойной доставки сигнала».

Генеральный директор АО «Телеканала 360» Алексей Каклюгин напоминает, что сотрудничество с ГК «Орион» продолжается уже почти 10 лет. Теперь оно обогатилось новыми форматами: «Мы диверсифицируем способы доставки сигнала «Телеканала 360» (HD) операторам, при этом понимаем, что новые технологии не сделают сигнал настолько доступным, насколько это может спутник. Как СМИ, выполняющее государственные задачи, «Телеканал 360» (HD) сталкивается с внешними вызовами. В нынешней обстановке переход к российскому спутниковому провайдеру - своевременный и закономерный шаг. Мы рассчитываем на традиционно высокий уровень технической оснащенности и качества услуг, оказываемых медиаплатформой «Орион», а также на устойчивость к негативным факторам».

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Группа компаний «Орион» осуществляет свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг более 18 лет (с 2005 г.). Основные направления деятельности группы: размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, дистрибуция телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети, предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом «Телекарта»). Компания входит в ТОП-25 крупнейших телекоммуникационных компаний России (по данным аналитического агентства CNews Analitics).