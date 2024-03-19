«Орион» и «Медиа-Телеком» расширяют сотрудничество

ГК «Орион» и компания «Медиа Телеком» заключили соглашение о расширении сотрудничества. В рамках нового контракта для телеканалов «Сапфир», «Кинеко» и Terra «Орионом» реализован функционал мультисредового комплекса доставки телевизионного сигнала Orion.Broadcast. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион».

ГК «Орион» и компания «Медиа-Телеком» являются партнерами с 2019 г. В рамках нового партнерского соглашения «Орион», с использованием российской спутниковой группировки, обеспечил для телеканалов «Сапфир», «Кинеко» и Terra 100% покрытие территории Российской Федерации. На космическом аппарате Экспресс-80 (80°в.д.) доступны SD и HD версии телеканалов, а также дополнительно для Дальнего Востока реализована возможность приема SD-версий с КА Экспресс-АМ5 (140°в.д.).

Вместе со спутниковым покрытием для кабельных операторов предоставлен доступ к сигналам телеканалов в наземной сети доставки «Ориона».

Предоставляемая в рамках партнерского соглашения услуга Orion.Broadcast гарантирует высокие показатели SLA, так как в ее составе предусмотрен полный комплекс технической поддержки, включающий в себя параметрический контроль качества сигнала, автоматизированный визуальный мониторинг эфира, а также контакт центр, работающий 24/7.

Кроме того, телеканалы «Сапфир», «Кинеко» и Terra будут доступными для абонентов в пакетах спутникового телевидения «Телекарта».

Телекнал «Сапфир» – популярные сериалы с восточным колоритом для женской аудитории.

Телеканал «Кинеко» – топовые азиатские сериалы из Южной Кореи, Японии и Китая для широкой аудитории.

Телеканал Terra – развлекательно-познавательный телепроект в жанре docutainment с фокусом на мужскую аудиторию.

Андрей Труфанов, коммерческий директор направления B2b ГК «Орион»: «Наше новое соглашение с компанией «Медиа Телеком» предлагает ответы на главные вопросы рынка платного телевидения России, стоящие сегодня на повестке дня. Без спутниковой сети доставки в России невозможно построить широкую и успешную сеть дистрибуции, а учитывая текущие реалии, делать это надежнее с использованием российских спутников. Мы рады, что компания «Медиа-Телеком» выбрала именно «Орион» в качестве партнера по данному направлению».

Константин Владимиров, коммерческий директор компании «Медиа-Телеком: «Подписание договора с «Орион» на телеканалы «Сапфир», «Кинеко» и Terra стало логичным расширением нашего успешного многолетнего сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство с «Орион», надеемся в дальнейшем развить отношения и по другим нашим проектам».