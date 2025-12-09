Разделы

Татуировка


Татуировки — это современная тенденция или многолетняя традиция?
Культура нанесения татуировок на тело насчитывает многие тысячи лет. И в наше время она сохранилась в некоторых религиозных традициях. Люди постоянно наносили себе на тело различные узоры, используя при этом абсолютно различные материалы. Причем распространено это было от Новой Зеландии до Южной Америки и вообще, в принципе, во всем мире.

Какие проблемы могут быть у людей, которые злоупотребляют татуировками?
Во-первых, это аллергические реакции, которые могут быть на элементы красителя. Во-вторых, при использовании некачественных, не сертифицированных красителей, при нанесении татуировки в кустарных условиях могут в организм попадать всякие вредные вещества, такие как тяжелые металлы. Кроме того, нанесение татуировки в антисанитарных условиях может привести к воспалительным заболеваниям — как локальным, кожи, так и системным.

Что говорит наука?
Существует много легенд по поводу повышенного риска развития рака различной локализации при нанесении татуировок, но научной доказательной базы пока нет. Научно совершенно не доказано, что у человека якобы возникает злокачественное образование чаще, если у него на теле присутствуют татуировки. Опять же, нужно различать красители, потому что некоторые из них более-менее нейтральны, некоторые, такие как белый, например, являются более вредными для организма.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Исследование «Литрес» и «Сетки»: 62% российских топ-менеджеров стали больше зарабатывать благодаря чтению книг 1
26.08.2025 Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет 2
12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 2
17.07.2024 Логотипы, сценарии, татуировки и песни про котов — «Яндекс» изучил, что россияне создают с помощью нейросетей 2
13.05.2024 10 креативов в минуту: в МФТИ создали нейросеть для дизайнеров и модельеров    1
01.04.2024 75% опрошенных россиян пользуются сервисами для знакомств 1
01.03.2024 Angara Security: как киберпреступники пополняют базу для создания аудио- и видеодипфейков 1
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы 1
11.07.2022 Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни 1
18.02.2022 Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM 1
11.03.2021 OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты 2
12.12.2018 Генпрокуратура рассказала, как выглядит типичный российский киберпреступник 1
31.01.2018 Создан портрет типичного ИТ-шника. Чем отличаются программисты на Java и .NET? Фото 1
13.09.2017 Татуировки приводят к оседанию инородных частиц в лимфоузлах 2
15.03.2017 «Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России 1
16.08.2016 Microsoft создала «электронную кожу». Видео 1
10.07.2016 ВМС США спонсируют разработку саранчи-киборга для обнаружения бомб 1
21.10.2015 Поменяться местами... на экране 1
30.04.2015 В Apple Watch обнаружилась фундаментальная механическая проблема 1
26.03.2015 Axis анонсировала технологию сжатия видеоданных Zipstream 1
03.03.2015 Авторучка для рисования на пациентах 2
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
20.11.2013 Beach Bum Pack для GTA V уже доступен 1
31.10.2013 Гигантские продажи GTA V 1
29.10.2013 Beach Bum Pack - Первое дополнение для GTA V 1
29.03.2013 Пентагон сделает шпионские татуировки своим солдатам 2
10.12.2012 Тату расскажет о проблемах со здоровьем 2
23.01.2012 Jagged Alliance: Back in Action в печати 1
15.08.2011 "Наколка здоровья" будет мониторить организм человека 1
25.05.2011 В Томске завели уголовное дело за экстремистское видео «ВКонтакте» 1
09.03.2010 "The Sims 3 Карьера" в разработке 1
12.02.2010 Grand Theft Auto: San Andreas в продаже 1
11.09.2008 ChronoPay составила рейтинг самых курьезных лотов eBay 1
20.06.2008 Разработан новый метод идентификации личности 2
17.06.2008 Мировая премьера "Лаборатории Существ Spore" 1
08.02.2008 Ученые предлагают производить вакцинацию иглами для татуировок 1
28.12.2007 Мини-дополнение к «Карибским пиратам» 1
22.08.2006 Лекарственные инъекции будут делать с помощью медуз 1
22.08.2006 Лекарственные инъекции будут делать с помощью медуз 1
16.12.2004 AOL: американцы больше всего интересуются диетами и Бритни Спирс 1

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Татуировка и организации, системы, технологии, персоны:

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 260 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Telegram Group 2571 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 2
Yandex - Яндекс 8434 1
Microsoft Corporation 25236 1
Apple Inc 12628 1
Philips 2076 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Garmin - Гармин 210 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
AOL Inc - America Online 1878 1
PocketBook International 95 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
EA - Maxis 71 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 117 1
Spore 33 1
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 1
eBay Inc 1631 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Braun GmbH 77 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 362 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Умные платформы 1865 2
Оцифровка - Digitization 4933 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2
Часы - Watch 994 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1139 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1543 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 369 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 78 2
EA The Sims - компьютерная игра 167 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Apple iPod 1550 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 1
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 70 1
Huawei Watch - Умные часы 118 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple Taptic Engine 14 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 140 1
C/C++ - Язык программирования 839 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 61 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 182 1
Axis M - серия IP-камер 23 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Axis Zipstream 18 1
Microsoft Kinect 200 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 1
Axis Lightfinder 17 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 221 1
РБК - LovePlanet 34 1
Axis Forensic WDR 19 1
ЛитРес MyBook 26 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Махновский Кирилл 23 1
Куренной Александр 3 1
Сорокин Андрей 23 1
Шаров Владимир 34 1
King Stephen - Кинг Стивен 49 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 23 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 33 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Пелевис Виктор 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Evans Scott - Эванс Скотт 12 1
Богатырёв Максим 1 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Андрух Алина 3 1
Репкина Алина 1 1
Петряшин Илья 1 1
Воробьев Артемий 1 1
Бальмонт Елена 5 1
Губанов Роман 62 1
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 1
Thies Justus - Тайес Юстус 1 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 7 1
Батырев Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Япония 13547 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Украина 7793 2
США - Калифорния 4775 2
США - Колумбия - Вашингтон 1449 2
США - Иллинойс 336 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Казахстан - Республика 5792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Польша - Республика 2001 1
Европа Восточная 3121 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Испания - Королевство 3760 1
Болгария - Республика 785 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
США - Джорджия 329 1
США - Техас - Остин 176 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
США - Мичиган 270 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
США - Калифорния - Сан-Андреас 14 1
США - Вашингтон штат 128 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Зоология - наука о животных 2791 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 2
Металлы - Никель - Nickel 347 2
Молекула - Molecula 1083 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Медуза - Meduza 48 2
NewScientistTech 16 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
Phys.org 972 1
Стартап барометр 2 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
