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Apple Taptic Engine

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.12.2021 У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной 1
17.09.2019 Конкурент Huawei обошел ее с выпуском первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня. Цены 1
22.01.2018 Apple меняет сломанные iPhone 6 Plus на 6s Plus из-за нехватки деталей 1
20.02.2017 Cмартфоны 2016 года. Хиты продаж 1
19.10.2016 Месяц с iOS 10. Плюсы и минусы новой мобильной системы Apple 1
11.10.2016 Обзор Apple iPhone 7 Plus: действительно лучше обычной «семерки»? 1
15.09.2016 Самые ожидаемые смартфоны последнего квартала 2016 года 1
15.02.2016 Force Touch: революция, которую организовала Apple 1
22.09.2015 Новая watchOS 2 откроет для Apple Watch новые горизонты использования 1
28.08.2015 Всё об осенних планах Apple. Прогноз ZOOM 1
21.05.2015 Apple Watch провалились? Прогноз по продажам резко снижен 1
30.04.2015 В Apple Watch обнаружилась фундаментальная механическая проблема 1
12.02.2015 Самые ожидаемые умные часы: всё, что нужно знать об Apple Watch 1
19.11.2014 Разработчики начинают создавать приложения для Apple Watch 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Apple Taptic Engine и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13275 15
Samsung Electronics 11136 5
Huawei 4715 4
LG Electronics 3745 3
Google LLC 12782 2
HTC Corporation 1512 2
Pebble Technology 71 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9357 1
Lenovo Group 2473 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 394 1
Telegram Group 2995 1
Sony 6754 1
Lenovo Motorola 3573 1
American Airlines 90 1
KGI Securities 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8590 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10819 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13358 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 7
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1401 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1869 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6468 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1284 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2363 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10473 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 821 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2511 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2094 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1019 3
Оповещение и уведомление - Notification 6099 3
Часы - Будильник - Alarm clock 268 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3996 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6500 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4916 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13136 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5438 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2795 2
Наушники - Headphones 4539 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2132 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2530 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3188 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2528 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4784 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4084 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2036 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1128 2
Часы - Watch 1073 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2342 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 195 2
Application store - магазин приложений 1483 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7695 11
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 594 9
Apple iPhone 6 4860 8
Apple iOS 8644 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 4
Apple Force Touch 53 4
Apple Watch Digital Crown 14 4
Google Android 15353 4
Apple Siri - Голосовой помощник 449 4
Apple iPhone 7 289 4
Apple iPad 4023 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 3
Apple Safari - браузер 906 3
Apple iPad mini 431 3
Apple 3D Touch 60 2
Apple MacBook Pro 562 2
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2275 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 2
Apple - App Store 3144 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Huawei Mate - серия смартфонов 459 2
Apple iCloud 313 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPhone 4 800 2
Apple WatchOS 90 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 266 2
Apple iPod Touch 747 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 115 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 130 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Apple Health 15 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 55 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 1
Apple HomeKit 50 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 1
HTC 10 14 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 88 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Gustafson John - Густафсон Джон 3 1
Smith Chris - Смит Крис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 5
США - Калифорния - Купертино 282 4
Южная Корея - Республика 7098 3
Япония 13846 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 1
Финляндия - Финляндская Республика 3705 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2620 1
Китай - Тайвань 4285 1
Солнечная система - Solar system 2574 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 972 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 853 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11751 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 267 1
Английский язык 7070 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7684 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3226 1
Сон - Somnus 493 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1751 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2076 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2736 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 518 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 471 1
Металлы - Золото - Gold 1261 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1021 1
Цинк - Zincum - химический элемент 50 1
Спорт - Гольф - Golf 103 1
Татуировка 41 1
Спорт - Пробежка - Jogging 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 3
MacRumors 150 2
9to5Mac 70 1
Yahoo! Tech 4 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1346 1
PhoneArena 75 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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