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Apple Taptic Engine
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Apple Taptic Engine и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13275 15
|Samsung Electronics 11136 5
|Huawei 4715 4
|LG Electronics 3745 3
|Google LLC 12782 2
|HTC Corporation 1512 2
|Pebble Technology 71 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|Yandex - Яндекс 9357 1
|Lenovo Group 2473 1
|Meta Platforms - Facebook 4633 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
|BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 394 1
|Telegram Group 2995 1
|Sony 6754 1
|Lenovo Motorola 3573 1
|American Airlines 90 1
|KGI Securities 50 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
|CNews - ZOOM.CNews 1912 3
|MacRumors 150 2
|9to5Mac 70 1
|Yahoo! Tech 4 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1346 1
|PhoneArena 75 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.