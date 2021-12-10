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У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной

Владельцы часов Apple Watch обвинили Apple в многолетнем использовании некачественных батарей. Они вздуваются и выдавливают экраны, края которых настолько острые, что об них можно порезаться. Ситуация дошла до суда, где к иску прикрепили фотографии жутких порезов вен о дисплей умного гаджета Apple.

Некачественный гаджет Apple

Умные часы Apple Watch из поколения в поколение имеют «врожденный» дефект, который рано или поздно приведет к их полному уничтожению. Как пишет MacRumors, он связан с аккумулятором, который имеет свойство вздуваться и уничтожать расположенные рядом компоненты, а также угрожать здоровью владельцев.

Внутри часов Apple Watch почти нет свободного пространства вокруг аккумулятора. В результате вздутие АКБ очень часто приводит к выходу из строя самого дорогостоящего компонента часов – сенсорного экрана.

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Касание края дисплея Watch может привести к глубоким порезам

Проблема настолько массовая, что стала причиной коллективного иска против Apple. В нем сказано, что дефект проявляется во всех существующих поколениях Watch, за исключением новейших Watch 7. Даже бюджетные Watch SE 2020 модельного года тоже подвержены поломке экрана из-за внезапно увеличившегося в размерах элемента питания.

Угроза здоровью

В коллективном иске владельцев Watch указано, что поломка часов из-за вздувшейся АКБ может привести к различным травмам, поскольку становятся видны «острые как бритвы» края дисплейного модуля. Истцы заявляют, что Apple не приложила никаких усилий, чтобы предотвратить их. Ни в одном из имеющихся поколений часов нет ни буферного (свободного) пространства рядом с батареей, ни хотя бы защитного кожуха для нее, способного удержать ее от чрезмерного «роста».

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Еще один пример вздувшегося элемента питания в часах Apple

В иске рассмотрена ситуация, в которой оказался некий Крис Смит (Chris Smith). Он несколько лет пользовался Watch Series 3, и на четвертый год эксплуатации АКБ часов начала вздуваться и выдавила экран. Однажды Смит ехал на гольф-каре, потянулся вниз, и в этот момент острый край дисплея «сильно порезал» нижнюю часть его предплечья, задев вену.

К иску приложены фотографии глубокого пореза на руке Смита. Также в наличии описания других случаев, когда дисплей Apple Watch отходил от корпуса часов.

Apple все знала заранее

В иске перечислены все размеры и модификации Apple Watch, вышедшие в период с 2014 по 2020 гг. включительно. Почему он не затронул Watch Series 7, пока остается неизвестным. Эти часы были анонсированы в начале осени 2021 г. и поступили в продажу в ноябре 2021 г. в том числе и в России. К слову, часы Watch Series 3, порезавшие руку Криса Смита, до сих пор находятся в официальной рознице.

Истцы утверждают, что дефект умных часов Apple представляет собой «материальную и необоснованную угрозу безопасности потребителей». В иске говорится, что брак стал причиной того, что «многие покупатели» пострадали от «порезов, ссадин и/или других травм».

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Дефектная батарея повредила Taptic Engine

По мнению истцов, Apple с самого начала еще до начала продаж самой первой модели в 2015 г., знала, что ее часы неисправны. Они заявили, что Apple просто не стала раскрывать информацию о дефекте, который, с их слов может нанести вред владельцу.

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Стоит отметить, что Apple действительно осведомлена о проблеме вздувающихся батарей в своих часах. В апреле 2018 г. она запустила кампанию по бесплатному ремонту часов Watch Series 2, пострадавших из-за проблем с АКБ. Почему в последующие годы она так и не решила проблему, остается неизвестным.

Чего добиваются владельцы Watch

В иске говорится, что возможные последствия вздутия АКБ делают Watch непригодными для продажи и использования в рекламируемых Apple целях, например, для занятий спортом, фитнесом и отслеживания состояния здоровья. Истцы хотят добиться возмещения общих, особых, случайных, предусмотренных законом, штрафных и косвенных убытков, а также расходов на замену самих часов Apple Watch на новые или схожие по цене и возможностям устройства.

Документ также содержит «просьбу» к Apple о «надлежащим образом раскрытии информации о дефекте часов». Помимо этого истцы хотят получить с Apple компенсацию за судебные издержки, в том числе и за услуги адвокатов.

В суд из-за умных часов

Для Apple это не первый коллективный иск, связанный с Watch, за семь лет их существования. Как пишет MacRumors, в 2019 г. она сталкивалась с подобным, однако тогда претензии пользователе касались нарушения условий гарантии. Попутно они обвинили компанию в мошенничестве.

К слову, в иске двухлетней давности тоже упоминались случаи выхода часов из строя из-за вздувшейся дефектной батареи. Суд в итоге признал, что поломка Watch истцов не была вызвана вовсе не неисправными компонентами или плохого качества аккумулятором. История завершилась отзывом иска.

Победу в данной судебной тяжбе можно отдать Apple, но в 2016 г. она проиграла суд по делу еще одного владельца Watch. Как сообщал CNews, он разбил экран своих новеньких часов всего через 10 дней после покупки и требовал, чтобы Apple убрала из рекламных материалов слово «ударопрочный».

Истом выступил 32-летний на тот момент британец Гарет Кросс (Gareth Cross). Суд он выиграл, доказав, что Apple нарушила законодательство в сфере защиты прав потребителей. Компанию обязали выплатить ему выплатить полную стоимость часов (339 фунтов стерлингов, 32,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 декабря 2021 г.) и компенсировать судебные издержки в размере 429 фунтов (41,7 тыс. руб.).

Эльяс Касми

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