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Часы Будильник Alarm clock

Часы - Будильник - Alarm clock

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.03.2025 Звуки природы вместо будильника и регулярные напоминания – новые полезные навыки «Маруси»

«Маруся» от VK научилась новым навыкам утренней рутины. Теперь помимо стандартного будильника можно поставить кастомизированный, например, шум дождя, ветра или же горной реки. Такие звуки помогут начать день с приятной ноты и не сильно потревожат тех, кому не нужно вставать п
16.04.2018 Хиты продаж: фитнес-трекеры

ь автоматическое отслеживание пульса, в том числе его зон при аэробных тренировках. Присутствует и «умный будильник». На дисплее можно увидеть время сна и бездействия, информацию о Bluetooth-по
18.12.2015 Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P

емпературы. В остальном же всё как у «старших товарищей» — радиоконтролируемые часы, календарь, два будильника, комнатный термометр и проектор.    Проекционная погодная станция BAR369P Конечно,
15.09.2011 Узнать всё с самого утра из будильника от Sony

Компания Sony анонсировала два новых многофункциональных будильника из серии DASH - HID-B7 and HID-B70. Отличие моделей – в наличии (HID-B70) и отсутствии (HID-B7) элемента автономного питания. В остальном же оба будильника обладают одинаковым
17.11.2006 MP3-будильник

Вы все еще просыпаетесь под радио? Что ж, можем вас обрадовать выходом MP3-будильника, который будет играть полюбившиеся песни. Встроенная память составляет 256 Мб (мал

Публикаций - 266, упоминаний - 295

Часы и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 50
Samsung Electronics 11064 41
Sony 6739 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Google LLC 12688 23
Philips 2099 20
Huawei 4676 19
Lenovo Motorola 3566 19
Xiaomi - Сяоми 2231 16
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LG Electronics 3735 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 10
iRiver 182 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
HTC Corporation 1512 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
X Corp - Twitter 2938 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Garmin - Гармин 233 8
Intel Corporation 12811 6
Divizion 54 6
Cisco Systems 5372 5
Toshiba Corporation 2980 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Jawbone 37 5
Archos Technology 72 5
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Dell EMC 5180 4
Qualcomm Technologies 1974 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 4
Fitbit 63 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Nvidia Corp 4002 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Совкомбанк Совесть 279 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
Carl Zeiss AG 307 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Nike 195 2
Dyson 157 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
Beurer - Бойрер 19 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Lacoste - Лакост 10 1
Дарудар - Дару~дар 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
BMW Group 482 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
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РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 60
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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