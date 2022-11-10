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Индексная книга CNews*
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Часы Будильник Alarm clock



10.11.2022 Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка 1
20.10.2022 Лучшие умные метеостанции: хиты продаж 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
06.08.2021 Нужны ли маленькие умные колонки 1
24.01.2021 Какие гаджеты могут заменить обычный будильник? 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 1
10.11.2020 Что могут умные лампы и светильники? 1
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
08.11.2019 Голосовой ассистент Алиса научилась будить людей музыкой 1
09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi 1
16.04.2018 Хиты продаж: фитнес-трекеры 1
05.02.2018 Huawei начала продажи нового смартфона P smart в России. Цена 1
05.01.2018 Лучшие детские умные часы. Выбор ZOOM 1
28.12.2017 Garmin представила новый трекер активности vívofit 4 1
01.12.2017 Мобильное приложение под iOS поможет найти лекарства в аптеках Москвы и области 1
27.07.2017 «Медицина для Вас» представила Android-приложение для аптечного поиска 1
25.07.2017 В России начали продавать дешевый цельнометаллический смартфон Huawei. Фото 1
20.07.2017 Huawei представила спортивный браслет Honor Band 3. Цена 1
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 1
03.05.2017 Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209 1
11.04.2017 C цветомузыкой повсюду 1
10.03.2017 Google признала неустранимый аппаратный брак во флагманских смартфонах Pixel 1
07.03.2017 «Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM 1
02.03.2017 Alcatel A5 LED - светомузыка в кармане 1
27.02.2017 Будильник в «Яндекс.Транспорте» не даст пропустить нужную остановку 1
28.12.2016 Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства 1
19.10.2016 Месяц с iOS 10. Плюсы и минусы новой мобильной системы Apple 1
19.09.2016 Лучшие фитнес-трекеры. Выбор ZOOM 1
16.09.2016 Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0 1
01.09.2016 Samsung Gear S3 метят в премиум-класс 1
28.04.2016 Руководство по выбору фитнес-браслета 1
18.12.2015 Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P 1
01.12.2015 Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе 1
19.11.2015 Зарядит в любом положении 1
22.09.2015 Новая watchOS 2 откроет для Apple Watch новые горизонты использования 1
27.08.2015 Пять главных компромиссов при переходе с iOS на Android 1
24.08.2015 Sony SmartBand 2 оценит здоровье и наладит сон 1
05.08.2015 Смарт-часы Dot делают мир светлее 1
02.06.2015 The Light Phone - телефон и ничего лишнего 1

Публикаций - 170, упоминаний - 170

Часы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11274 32
Samsung Electronics 9773 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 19
Sony 6487 18
Philips 2054 13
Google LLC 11010 13
Siemens AG - Siemens Group 2549 12
Lenovo Motorola 3505 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 11
ДОК 772 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 9
LG Electronics 3544 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 9
Yandex - Яндекс 5779 8
Xiaomi 1326 8
Huawei 3537 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 7
iRiver 182 7
HTC Corporation 1493 6
Microsoft Corporation 23602 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 539 5
Divizion 53 4
Meta Platforms - Facebook 4347 4
Garmin - Гармин 194 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 4
Прогноз 1666 3
Archos Technology 72 3
Cowon Systems 72 3
Cisco Systems 4894 3
Twitter 2721 2
Fitbit 54 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 61 2
Logitech 409 2
NeXus 323 2
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 2
Toshiba Corporation 2890 2
Canalys 221 2
Olympus 467 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 9
Совкомбанк Совесть 268 6
Dixis - Диксис 360 5
Россети Ленэнерго 2361 4
Лента - Сеть розничной торговли 1723 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 3
Carl Zeiss 299 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 668 2
Haier - Candy Group - Канди 92 2
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 6 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 2
Связной ГК 1342 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 2
Dyson 113 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 188 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Беталинк 103 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Резонанс НПП 347 1
Beko 66 1
Семико НПП 1 1
Prada 52 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Сбер - SberShop 3 1
101Hotels.com 710 1
Ardo - Ардо 32 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 344 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
BMW Group 414 1
Kickstarter 123 1
VK Delivery club 233 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 1
Евросеть 1401 1
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 1
Правительство Москвы 2011 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11913 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 67
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8715 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 54
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3278 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6760 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17434 42
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4544 41
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3877 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7603 37
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 36
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6431 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22157 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 27
Наушники - Headphones 3531 26
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3247 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5752 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9473 24
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12668 22
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4365 22
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1952 21
Joystick - Джойстик 1093 20
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11723 20
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1133 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4154 20
Аксессуары 3505 19
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5459 19
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 19
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 992 19
Часы - Watch 916 19
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2743 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 18
Микрофон - Microphone 2171 18
Google Android 12673 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 21
Samsung SVR-диктофон 447 21
Apple iOS 6877 17
Oracle Java - язык программирования 2785 16
Apple iPod 1531 15
Microsoft Windows 14534 13
Nokia Symbian OS 1400 9
Apple iPad 3750 9
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 8
Microsoft Windows 2000 12721 7
Apple iPod Touch 745 7
Apple iTunes Store 1063 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 6
Apple - App Store 2626 6
Apple iPhone 6 6208 6
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 305 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1773 5
Apple Siri - Голосовой помощник 361 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 402 5
Google Play - Google Store - Android Market 2966 5
Microsoft Windows BitLocker 1281 4
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 64 4
Google YouTube - Видеохостинг 2449 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 439 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 739 4
Apple iPod nano 216 4
Microsoft Notepad (Блокнот) 215 4
Apple iPod video 47 4
Google Android APP - Advanced Protection Program 579 4
Honor Band - Фитнес-трекер 39 4
Google Android 5 - Android Lollipop 183 4
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 477 4
Google Maps - Карты Google 777 4
Apple iPhone 4 746 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 236 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 694 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 4
Ксенин Алекс 311 6
Сергеев Иван 74 3
Симонов Игорь 100 3
Попова Мария 140 3
Малафеев Андрей 51 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
Моваев Борис 4 2
Богатырев Кирилл 4 2
Поторочина Ольга 7 2
Николаев Григорий 10 2
Никитин Николай 20 2
Солонин Виталий 89 2
Захаров Максим 11 2
Кузнецов Дмитрий 65 2
Аитов Тимур 197 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Борушевский Денис 37 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 255 1
Наумов Станислав 27 1
Лаврентьев Павел 9 1
Евстигнеев Денис 10 1
Гришин Андрей 7 1
Набоков Сергей 28 1
Генина Надежда 6 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Авдосьев Дмитрий 2 1
Чугунов Никита 66 1
Rakowski Brian - Раковски Брайан 2 1
Саломатина Вера 4 1
Акимушкин Виталий 1 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 1
Гуров Александр 7 1
Кожевников Алексей 65 1
Пузанов Владимир 10 1
Семенов Сергей 28 1
Селиванов Александр 5 1
Ершова Элеонора 67 1
Кириллов Александр 30 1
Collins Victor - Коллинз Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 124181 74
Солнце - звезда Солнечной системы 4916 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 21
Европа 21383 19
Южная Корея - Республика 6308 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 11
Япония 12996 11
Германия - Федеративная Республика 12120 9
Финляндия - Финляндская Республика 3481 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 7
США - Калифорния 4676 6
Солнечная система - Solar system 2456 4
Италия - Итальянская Республика 4237 4
Земля - планета Солнечной системы 9819 4
Азия - Азиатский регион 5003 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13238 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6349 3
Америка 2157 3
Португалия - Порту 623 3
Беларусь - Белоруссия 4350 3
Африка - Африканский регион 3285 2
Испания - Каталония - Барселона 718 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 444 2
Франция - Французская Республика 7102 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1624 2
Ближний Восток 2662 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2391 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15249 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 2
Швеция - Королевство 3499 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 658 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 1
Хорватия - Республика 215 1
Куба - Республика 321 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 1
США - Калифорния - Санта-Клара 179 1
США - Вашингтон - Сиэтл 397 1
Италия - Милан 146 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20724 18
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2471 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10026 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4265 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4879 13
Ergonomics - Эргономика 1500 13
Сон - Somnus 373 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4729 10
Английский язык 6194 9
Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 502 9
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1421 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15249 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24248 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4037 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42179 7
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2193 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4597 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5280 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3577 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4231 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8925 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6160 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1619 6
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3513 5
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 926 5
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 476 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1705 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5286 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 440 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3736 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14238 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1217 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1133 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4998 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3946 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1326 4
CNews - ZOOM.CNews 1758 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11020 3
LiveScience 153 2
GSM Arena 66 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 1
Korea Times 129 1
GigaOM 63 1
9to5Mac 149 1
91Mobiles 1708 1
Sports.ru - Спортс.ру 25 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
The Verge - Издание 506 1
9to5Google 85 1
Wired - Издание 225 1
NYT - The New York Times 1003 1
Reddit 256 1
Forbes - Форбс 641 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7497 9
Synergy Research Group 40 2
TeleGeography Research 39 2
Fortune Global 500 283 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 19 1
День молодёжи - 27 июня 694 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11716 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 1
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Samsung Forum 14 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
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