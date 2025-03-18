Часы - Будильник - Alarm clock

Звуки природы вместо будильника и регулярные напоминания – новые полезные навыки «Маруси» «Маруся» от VK научилась новым навыкам утренней рутины. Теперь помимо стандартного будильника можно поставить кастомизированный, например, шум дождя, ветра или же горной реки. Такие звуки помогут начать день с приятной ноты и не сильно потревожат тех, кому не нужно вставать п

Хиты продаж: фитнес-трекеры ь автоматическое отслеживание пульса, в том числе его зон при аэробных тренировках. Присутствует и «умный будильник». На дисплее можно увидеть время сна и бездействия, информацию о Bluetooth-по

Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P емпературы. В остальном же всё как у «старших товарищей» — радиоконтролируемые часы, календарь, два будильника, комнатный термометр и проектор. Проекционная погодная станция BAR369P Конечно,

Узнать всё с самого утра из будильника от Sony Компания Sony анонсировала два новых многофункциональных будильника из серии DASH - HID-B7 and HID-B70. Отличие моделей – в наличии (HID-B70) и отсутствии (HID-B7) элемента автономного питания. В остальном же оба будильника обладают одинаковым