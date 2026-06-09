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Заболотный Дмитрий
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
|«Онланта» и Filestone объединили усилия для импортозамещения в контролируемом файлообмене 1
|23.11.2023
|Бизнесу необходима реальная ИБ 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Заболотный Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Артюхов Сергей 65 1
|Лисовицкий Алексей 3 1
|Демидов Сергей 129 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1198 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Плешков Алексей 68 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Малышев Сергей 99 1
|Раменский Демьян 18 1
|Никитин Сергей 96 1
|Новикова Елена 105 1
|Кирьянова Александра 165 1
|Ульянов Николай 173 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Воронин Павел 192 1
|Урусов Виктор 157 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 53 1
|Врацкий Андрей 172 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Родин Константин 34 1
|Ярных Андрей 16 1
|Левашов Михаил 9 1
|Каушанский Александр 56 1
|Калякин Павел 79 1
|Денисов Анатолий 57 1
|Распопов Алексей 49 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Шмаков Антон 72 1
|Ложкин Руслан 35 1
|Шаев Виталий 59 1
|Аксенов Олег 62 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Милованов Андрей 46 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1411 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 125 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.