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Заболотный Дмитрий

СОБЫТИЯ


09.06.2026 «Онланта» и Filestone объединили усилия для импортозамещения в контролируемом файлообмене 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Заболотный Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 137 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5523 1
Cisco Systems 5329 1
Microsoft Corporation 25648 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15422 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 611 1
9417 1
Oracle Corporation 7034 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
АйТи 1499 1
R-Vision - Р-Вижн 255 1
ICC AOKpass 46 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 1
Ланит Интеграция 218 1
Ланит - Онланта - Onlanta 133 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 759 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Skybox Security 30 1
SolarWinds 58 1
Газинформсервис - ГИС 476 1
АйТи Бастион - IT Bastion 151 1
Tripwire 27 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
AlgoSec 8 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 100 1
Tufin 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
ГПБ - Газпромбанк 1250 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1871 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Русагро Группа Компаний 360 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 500 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
Абсолют Банк 246 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 1
Uber 351 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13507 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5553 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3637 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2292 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
Федеральное казначейство России 1931 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 189 1
Network Assurance - NA 5 1
Firewall Assurance - FA 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13354 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4815 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1483 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12837 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6391 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17823 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 642 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8035 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 1
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 530 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 1
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Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 230 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8087 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6125 1
НКТ - Р7-графика 46 1
Tufin SecureTrack 2 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Linux OS 11343 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 420 1
Новые облачные технологии - МойОфис 943 1
Microsoft Windows 16734 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5575 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
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Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 22 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 96 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 124 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 92 1
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 67 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 94 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 65 1
Лисовицкий Алексей 3 1
Демидов Сергей 129 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1198 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 226 1
Плешков Алексей 68 1
Нестеров Алексей 174 1
Малышев Сергей 99 1
Раменский Демьян 18 1
Никитин Сергей 96 1
Новикова Елена 105 1
Кирьянова Александра 165 1
Ульянов Николай 173 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Воронин Павел 192 1
Урусов Виктор 157 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 53 1
Врацкий Андрей 172 1
Соловьев Виталий 52 1
Родин Константин 34 1
Ярных Андрей 16 1
Левашов Михаил 9 1
Каушанский Александр 56 1
Калякин Павел 79 1
Денисов Анатолий 57 1
Распопов Алексей 49 1
Харитонов Вадим 43 1
Шмаков Антон 72 1
Ложкин Руслан 35 1
Шаев Виталий 59 1
Аксенов Олег 62 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 68 1
Милованов Андрей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6488 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7650 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 486 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1338 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5673 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2940 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6076 1
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Экономический эффект 1298 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2084 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 815 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8725 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1687 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 712 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 960 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3819 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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