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Skybox Security


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
26.09.2023 Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству 1
13.09.2023 Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance 1
22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

 1
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
13.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ

 1
29.05.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба

 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 2
16.04.2020 Региональный директор Skybox Security в Росси и СНГ выступит на ОНЛАЙН-конференции CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 2
25.12.2018 «Инфосистемы Джет» стала первым Elite-партнером Skybox Security в России и СНГ 2
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 2
13.09.2018 ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit 2
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 2
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
20.03.2017 Skybox Security расширяет присутствие в России и СНГ 2
10.11.2014 Спутниковые снимки SkySat будут использоваться для мониторинга ядерных испытаний 1
14.10.2014 Рынок ДЗЗ к 2023 гг. вырастет на 85% до $36 млрд 1
07.07.2014 Positive Technologies интегрировала IBM QRadar SIEM и MaxPatrol 1
03.07.2014 На смену спутникам-гигантам придут микро- и наноаппараты 1
27.06.2014 Снимки высокого разрешения станут доступны рядовым пользователям 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
26.05.2014 Google приобретает спутниковый стартап за $1 млрд 1
17.02.2014 Новая спутниковая группировка из 1600 аппаратов может появиться в ближайшее время 1
24.12.2013 Данные со спутника SkySat-1 будет поддерживать программный комплекс ENVI 1
02.08.2013 Максим Волков - Банкам интересен мобильный интерактив и контроль перемещений 1
09.06.2012 MaxPatrol оснащен поддержкой Skybox Security Risk Control 3
02.05.2007 "UFO: Прозрение". Патч 1.5 1

Публикаций - 30, упоминаний - 39

Skybox Security и организации, системы, технологии, персоны:

Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 16 7
Google LLC 11935 6
Tufin 9 6
Microsoft Corporation 24823 5
AlgoSec 8 5
AMT Group - АМТ-Груп 358 4
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 3
Cisco Systems 5150 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 3
R-Vision - Р-Вижн 171 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 3
IBM - International Business Machines Corp 9468 2
Oracle Corporation 6756 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 2
D-Link - Д-Линк Трейд 372 2
SurfSecure 3 2
8441 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
SafeTech - СэйфТек 96 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 2
Qualys 65 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 391 2
Газинформсервис - ГИС 306 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 2
Yandex - Яндекс 7670 1
Softline - Софтлайн 2958 1
Информзащита 786 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Fortinet 393 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Крок - Croc 1784 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
Foxconn - Linksys 105 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 156 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 37 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Технология здоровья 8 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 119 1
Google Ventures - GV 37 1
Космострас 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Uber 333 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1065 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
Абсолют Банк 235 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 291 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Malaysia Airlines - Малайские Авиалинии 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 203 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 1
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2146 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9855 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 6
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1144 5
Оцифровка - Digitization 4674 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 4
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 271 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  678 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8618 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3277 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 11
Microsoft Windows 15878 6
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 3
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5023 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 372 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 2
Fortinet FortiOS 37 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Atos Bull Sequana 27 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 295 1
Dash - Криптовалюта 55 1
IBM Carbon Black 1 1
Fortinet FortiCloud 3 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 18 1
IntelLinx 1 1
Namecoin - Bitcoin система хранения произвольных комбинаций вида «имя-значение» 4 1
Atos AntiCOVID 3 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Fortinet CASB - Fortinet Cloud Access Security Broker 1 1
Microsoft Windows XP 2408 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
SafeTech - PayControl 44 1
Python - высокоуровневый язык программирования 996 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
Microsoft Office Excel 1219 1
Microsoft Office Word 833 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Черкас Юрий 15 6
Гольцов Александр 78 3
Белоусов Сергей 243 1
Борисов Илья 27 1
Родионов Михаил 45 1
Гоц Роман 47 1
Плешков Алексей 67 1
Павлов Андрей 40 1
Пьянченко Андрей 5 1
Скородумов Анатолий 65 1
Янкин Андрей 35 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Лопатин Александр 22 1
Голопяткин Алексей 5 1
Божор Юрий 3 1
Евдокименко Евгения 1 1
Айсин Марсель 2 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Мазур Артём 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Левкевич Михаил 60 1
Коляда Ксения 4 1
Гордейчик Сергей 25 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Калайда Игорь 12 1
Потапов Андрей 7 1
Волков Максим 34 1
Бычек Владимир 11 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Добровольская Ольга 1 1
Никитин Сергей 75 1
Кирьянова Александра 140 1
Аксенов Олег 46 1
Шадаев Максут 1042 1
Абакумов Евгений 206 1
Врацкий Андрей 143 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 20
Земля - планета Солнечной системы 10458 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 5
США - Калифорния 4641 3
Израиль 2752 3
Казахстан - Республика 5631 2
Россия - ЦФО - Калужская область 997 2
Европа 24368 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1604 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 635 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1015 1
Венгрия 841 1
Япония - Токио 995 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Африка Северная 237 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 108 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Таиланд - Бангкок 83 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
Нидерланды 3559 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5236 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Испания - Королевство 3735 1
Украина 7660 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Польша - Республика 1971 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 1
Боливия - Многонациональное Государство 57 1
Луна - спутник Земли 1487 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 306 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 823 2
Аудит - аудиторский услуги 2798 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1481 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 941 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 857 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 28 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10151 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5969 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
РБК Инновации 47 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 1
The Information 60 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
Juniper Research 530 1
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Euroconsult - Евроконсалт 7 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 88 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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