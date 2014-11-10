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Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe GeoEye OrbImage Orbital Imaging Corporation Space Imaging

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2014 Спутниковые снимки SkySat будут использоваться для мониторинга ядерных испытаний

Сотрудник Венского центра по вопросам разоружения Тамара Паттон (Tamara Patton) получила награду Copernicus Masters в номинации The European Space Imaging & Skybox Imaging High-Res Challenge (съемка высокого разрешения от компаний European Space Imaging и Skybox). Паттон провела пилотное исследование потенциала спутников SkyS
13.04.2010 США готовы заказать в России ДЗЗ-спутник

истов в области космических систем дистанционного зондирования. Во встрече участвовали с американской стороны д-р Эндрю Ханна (Andrew Hanna), региональный директор по продажам в регионе EMEA компании GeoEye, и Андрей Шумаков (Andrew Schumakov), торговый представитель компании в России. С российской стороны в переговорах участвовала делегация ФГУП НПП ВНИИЭМ под руководством заместителя гене
11.03.2010 GeoEye-2 будет строить Lockheed Martin

вого (0,5 м/пиксель) разрешения в орбитальной группировке GeoEye в настоящее время является аппарат GeoEye-1. Спутник, созданный компанией General Dynamics, был запущен в 2008 году и не без тру
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции

итель компании GeoEye (США) А. Шумаков рассказал о начале коммерческой эксплуатуции нового спутника GeoEye-1, который обладает на сегодняшний день самым высоким пространственным разрешением (0,
17.04.2009 В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ

до 2010 года. Представитель компании-конкурента GeoEye (США) сделал упор на том, что новый спутник GeoEye-1 является сегодня единственным в мире поставщиком цветных снимков с пространственным

31.03.2009 Упрощен доступ к данным GeoEye-1

Поиск по каталогу высокодетальных снимков GeoEye-1 (пространственное разрешение 0,5 м) теперь возможен на геосервисе kosmosnimki.ru, со
06.02.2009 GeoEye-1 удалось ввести в строй

Как сообщила 5 февраля 2009 года пресс-служба компании GeoEye, спутник GeoEye-1, запущенный 6 сентября 2008 года, после длительной задержки официально переводится в
21.01.2009 GeoEye-1: проблемы продолжаются

Компания GeoEye представила изображение района Белого Дома в Вашингтоне, сделанное спутником GeoEye-1 20 января 2009 года во время церемонии инаугурации очередного президента США - Барак
11.01.2009 Сертифицирована приёмная станция GeoEye-1 в Сингапуре

ь приём и продажу на региональном рынке космических снимков разрешением 0,5 м, получаемых спутником GeoEye-1. В настоящее время Центр CRISP осуществляет приём и распространение ДДЗ спутника Iko
30.12.2008 GeoEye-1 ввести в строй по-прежнему не удаётся

Отсутствие до сих пор информации о сроках начала штатной эксплуатации спутника GeoEye-1 с рекордными характеристиками косвенно свидетельствует о том, что в этом году спутни
19.11.2008 GeoEye-1 ввести в строй не удаётся

бщает Space.com со ссылкой на официальных представителей оператора – компании GeoEye, ввод спутника GeoEye-1 в штатный режим эксплуатации откладывается как минимум до декабря этого года. Аппара
06.11.2008 GeoEye заключила дистрибьюторское соглашение с Telespazio

штаб-квартирой в Риме станет предоставлять продукты и сервисы GeoEye - космические снимки аппарата GeoEye-1, который планируется ввести в штатный режим эксплуатации до конца текущего месяца -

17.10.2008 GeoEye-1: представлен новый снимок

GeoEye представила изображение аэродрома смешанного базирования "Моффет Филд", сделанное спутником GeoEye-1 12 октября 2008 года. Аэродром находится примерно в 5 километрах к северу от г. Маун
10.10.2008 GeoEye-1: обнародован первый космоснимок

8 октября 2008 года компания Geoeye представила первый космоснимок, сделанный новым спутником GeoEye-1, выведенным на орбиту 6 сентября 2008 года. На первом обнародованном космоснимке, сд
03.10.2008 Статус GeoEye-1: новая информация

Компания GeoEye привела комментарий главного менеджера спутника GeoEye-1 Билла Шустера (Bill Schuster), в котором тот поясняет текущий статус запущенного 6 с
08.09.2008 GeoEye-1: успешный запуск

форния, успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения GeoEye-1. Отделение спутника от последней ступени РН произошло через 58 минут после старта. П
03.09.2008 Запуск GeoEye-1 отложен по метеоусловиям

-служба компании GeoEye, запуск спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения GeoEye-1, запланированный на 4 сентября 2008 года, откладывается вследствие урагана Hanna. Не
01.09.2008 Неогеография: сверхдетальные космоснимки появятся в открытом доступе

эксклюзивными космическими снимками сверхвысокого разрешения, которые будет получать новый спутник GeoEye-1. Аппарат GeoEye-1, запуск которого планируется произвести 4 сентября 2008 год
14.08.2008 Запуск спутника ДЗЗ GeoEye-1 откладывается

Как сообщает компания GeoEye, запуск спутника GeoEye-1, ранее запланированный на 22 августа 2008 года, переносится на 4 сентября этого года
14.07.2008 Спутник GeoEye-1 доставлен на базу ВВС США "Ванденберг"

Пресс-служба компании GeoEye сообщила о том, что новый спутник GeoEye-1, предназначенный для получения изображений Земли с беспрецедентно высоким для коммер
10.06.2008 "Чистые" разведспутники: схватка бульдогов в США

ми ТТХ. Уже в августе 2008 года, через два месяца компания GeoEye планирует запустить новый спутник GeoEye-1, разрешение которого впервые в истории коммерческих систем ДЗЗ перешагнет «полуметро
22.10.2007 Съемка Земли из космоса берет рубеж 0,25 м

твенным разрешением около 0,5 метра и с точностью геопривязки 3-8 метра. Второй аналогичный спутник GeoEye-1, который предполагается вывести на орбиту в первой половине 2008 года, будет обладат
12.03.2007 Спутнику ДДЗ предстоит гарантийный ремонт

отрасли дистанционного зондирования Земли. В конце 2007 года на орбиту будет выведен новый спутник GeoEye-1 с аппаратурой сверхвысокого пространственного разрешения (до 0,41 м в панхроматическ
12.03.2007 Вышел из строя спутник ДЗЗ OrbView-3

Как сообщает Space Today со ссылкой на сообщение компании GeoEye, вышел из строя спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения Orb
06.02.2007 GeoEye завершила приобретение Space Imagine

Компания GeoEye объявила о проведении финального платежа в размере $50 млн., завершившего процедуру приобретения компании Space Imagine. Тем самым завершился этап становления крупнейшей в мире компании,
22.01.2007 Начата сборка спутника ДЗЗ GeoEye-1

Компания GeoEye, оператор спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения GeoEye-1, создаваемого в настоящее время, объявила 19 января 2007 года о начале окончательной
04.12.2006 Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI

дет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Dai
04.12.2006 Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI

дет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Dai
22.06.2006 Спутники США начинают разведку аэропортов мира

Компания GeoEye получила контракт от агентства геопространственной разведки NGA на сумму $3,7 млн. на стереосъемку аэродромов мира. В рамках контракта по программе Stereo Airfield Collection Program ком
22.06.2006 Спутники США начинают разведку аэропортов мира

Компания GeoEye получила контракт от агентства геопространственной разведки NGA на сумму $3,7 млн. на стереосъемку аэродромов мира. В рамках контракта по программе Stereo Airfield Collection Program ком
13.01.2006 Новый бренд воцарился на рынке космических снимков

дирования сверхвысокого (лучше 1 метра) разрешения, изменила свой бренд. Отныне компания называется GeoEye. Новоиспеченная компания GeoEye автоматически становится крупнейшим в мире игро
13.01.2006 Новый бренд воцарился на рынке космических снимков

дирования сверхвысокого (лучше 1 метра) разрешения, изменила свой бренд. Отныне компания называется GeoEye. Новоиспеченная компания GeoEye автоматически становится крупнейшим в мире игро
19.09.2005 Суперспутники ДДЗ прибирают в одни руки

16 сентября компания Orbimage объявила о заключении соглашения с компанией Space Imaging, согласно которому она пр
19.09.2005 Суперспутники ДДЗ прибирают в одни руки

16 сентября компания Orbimage объявила о заключении соглашения с компанией Space Imaging, согласно которому она пр
30.06.2003 Запущен очередной коммерческий спутник ДДЗ высокого разрешения

ниторинга озонового слоя атмосферы. Источник: по материалам SpaceFlightNow и пресс-релизам компании OrbImage.
30.06.2003 Запущен очередной коммерческий спутник ДДЗ высокого разрешения

ниторинга озонового слоя атмосферы. Источник: по материалам SpaceFlightNow и пресс-релизам компании OrbImage.
17.05.2000 SGI поставила свои серверы для Space Imaging для построения спутниковых карт земной поверхности

Публикаций - 137, упоминаний - 216

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 52
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 19
Совзонд - Sovzond 123 17
Google LLC 12751 15
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 13
Esri 176 7
Google - Keyhole 34 6
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 6
NV5 Geospatial Solutions - ITT VIS - ITT Visual Information Solutions 7 6
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 6
ITT Corporation - ITT Worldcom - ITT Industries - International Telephone and Telegraph Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн - ИТТ Уорлдком 33 5
Microsoft Corporation 25826 5
Bentley Systems 63 5
Yandex - Яндекс 9307 4
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 3
ISRO - ANTRIX 20 3
Иннотер ГИА 6 3
Росреестр - Уралгеоинформ 4 3
HPE SGI - Silicon Graphics 391 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 3
Trimble 51 3
Skybox Security 30 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 253 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Esri CIS - Эсри СНГ 93 3
BAE Systems 179 3
Polar - Полар 116 2
Booz Allen Hamilton 36 2
Cisco Systems 5374 2
Intel Corporation 12852 2
IBM - International Business Machines Corp 9711 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
Yahoo! 3728 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 772 2
Kometa - Комета 160 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 12
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 10
Lockheed Martin 778 9
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 7
Boeing 1032 6
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 5
General Dynamics 60 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 4
Ball Aerospace & Technologies 49 3
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
Bentley Motors 75 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
MODIS - Одежда 3000 59 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Геокосмос 42 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 1
Ватутинки Пансионат 22 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Malaysia Airlines - Малайские Авиалинии 6 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
Газпром ПАО 1497 1
Advent International 7 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 116 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 11
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Авиалесоохрана ФБУ 19 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3670 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2883 2
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Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1258 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 700 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5293 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 544 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 538 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 65
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 47
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 41
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbView 37 29
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 25
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 18
Google Earth - Google Планета Земля 490 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5263 13
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 12
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 12
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 10
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 10
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 9
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 9
NASA Landsat 83 8
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 7
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 7
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 680 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 5
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 4
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 4
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 4
Airbus EADS Astrium - THEOS - Thaichote 3 3
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 3
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 3
ISRO - Oceansat 8 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3703 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Scanex Web GeoMixer 12 2
Scanex Image Processor 4 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 6
Миллер Сергей 43 5
Андронов Алексей 28 4
Рахманов Максим 47 3
Schuster Bill - Шустер Билл 3 3
Гершензон Владимир 23 2
Кучейко Алексей 22 2
Решетин Игорь 7 2
Янгель Михаил 2 2
Лавров Виктор 3 2
Шумаков Андрей 3 2
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
Рожкин Александр 6 2
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 2
Satterlee Herb - Саттерли Герб 3 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Taylor Porcher - Тэйлор Поршер 2 2
Tarr Jeffrey - Тарр Джеффри 3 2
Abrahamson James - Абрахамсон Джеймс 2 2
Козлов Дмитрий 25 2
Королев Сергей 47 2
Твердохлебов Сергей 8 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Левкевич Михаил 59 1
Комарова Татьяна 17 1
Болсуновский Михаил 13 1
Касимов Николай 15 1
Гершензон Ольга 14 1
Ветцель Ирина 8 1
Новикова Нина 7 1
Шилов Анатолий 9 1
Потапов Андрей 7 1
Никонов Олег 3 1
Абросимов Андрей 1 1
Дулепа Сергей 1 1
Никольский Дмитрий 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 90
Россия - РФ - Российская федерация 167366 76
Индия - Bharat 5893 38
Франция - Французская Республика 8190 30
Израиль 2864 29
Канада 5089 23
Япония 13829 16
Германия - Федеративная Республика 13264 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5507 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 14
Европа 25005 12
Южная Корея - Республика 7078 10
США - Калифорния 4837 10
Беларусь - Белоруссия 6325 9
Италия - Итальянская Республика 4516 9
Украина 7939 9
США - Колумбия - Вашингтон 1495 8
Китай - Тайвань 4280 7
Иран - Исламская Республика Иран 1159 7
Казахстан - Республика 6080 6
Норвегия - Королевство 1864 5
Польша - Республика 2035 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14832 5
Турция - Турецкая республика 2635 5
США - Вайоминг 68 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8629 4
Ближний Восток 3163 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3056 4
Бразилия - Федеративная Республика 2529 4
Нидерланды 3759 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 3
Азия - Азиатский регион 5942 3
Америка - Американский регион 2208 3
США - Нью-Йорк 3186 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 35
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4591 18
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6825 17
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6206 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21855 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6581 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1923 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6748 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1918 6
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10942 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18274 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7630 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1502 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2397 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2142 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8293 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 3
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 3
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