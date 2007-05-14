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Advent International Maxar Technologies SSL Space Systems Loral Loral Space & Communications
СОБЫТИЯ
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|14.05.2007
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Второй тяжелый спутник для SES разработает Loral
Компания Space Systems/Loral получила контракт на разработку тяжелого телекоммуникационного спутника N
|12.01.2004
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Loral Space&Communications запустил новый спутник связи
l 1 будет осуществлять компания Loral Skynet do Brasil. Спутник серии 1300 был произведен компанией Space Systems/Loral (SS/L) в Пало Алто (шт. Калифорния). 50% его мощности будет работать на Б
|18.02.2002
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Квартальный убыток Loral Space & Communications составил $30,5 млн.
Компания Loral Space & Communications, производитель спутников и систем связи, сообщила о чистом убытк
|11.01.2002
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Loral уплатит $14 млн. за незаконный экспорт высоких технологий в Китай
Компания Loral Space & Communications согласилась выплатить $14 млн. для внесудебного урегулирования с
|27.12.2001
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Loral Space & Communications добилась продления срока выплат по кредитам до 2005 года
Компания Loral Space & Communications, занимающаяся производством спутников и предоставлением услуг связи, обеспечила продление срока исполнения кредитных обязательств на общую сумму около $1,1 млрд. до
|09.11.2001
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Loral оправдалa финансовые прогнозы
В 3-ем квартале текущего года Loral Space & Communications сообщила о прибыли до вычета налогов, начисления процентов и уче
|16.08.2001
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Loral Skynet построилa наземную станцию спутникого контроля в Бразилии
Loral Skynet do Brasil, подразделение Loral Space & Communications, построилa наземную станцию спутникового контроля в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Станция будет осуществлять поддержку работы спутника Estrela do Sul 1, который начнёт
|29.05.2001
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Loral и VisionStar могут лишиться лицензий на спутниковую связь из-за жесткой позиции FCC
Федеральная комиссия по связи США (FCC) отказалась предоставить компаниям Loral Space & Communications Corp. и VisionStar Inc. дополнительное время для сборки, запуска и эксплуатации спутников. Если эти компании не выполнят работы в установленные сроки, они могут пот
|19.02.2001
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Убытки Loral в четвертом квартале составили $1,1 млрд.
Американская компания Loral Space & Communications, работающая в сфере спутниковых телекоммуникаций, сообщила о чис
|24.12.1998
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Alcatel и Loral создают совместную службу спутниковой связи
Компании Alcatel и Loral Space & Communications объявили о планах создания совместного предприятия спутниковой с
Advent International и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
|СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 1
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