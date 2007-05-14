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Advent International Maxar Technologies SSL Space Systems Loral Loral Space & Communications

Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral - Loral Space & Communications

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.05.2007 Второй тяжелый спутник для SES разработает Loral

Компания Space Systems/Loral получила контракт на разработку тяжелого телекоммуникационного спутника N
12.01.2004 Loral Space&Communications запустил новый спутник связи

l 1 будет осуществлять компания Loral Skynet do Brasil. Спутник серии 1300 был произведен компанией Space Systems/Loral (SS/L) в Пало Алто (шт. Калифорния). 50% его мощности будет работать на Б
18.02.2002 Квартальный убыток Loral Space & Communications составил $30,5 млн.

Компания Loral Space & Communications, производитель спутников и систем связи, сообщила о чистом убытк
11.01.2002 Loral уплатит $14 млн. за незаконный экспорт высоких технологий в Китай

Компания Loral Space & Communications согласилась выплатить $14 млн. для внесудебного урегулирования с
27.12.2001 Loral Space & Communications добилась продления срока выплат по кредитам до 2005 года

Компания Loral Space & Communications, занимающаяся производством спутников и предоставлением услуг связи, обеспечила продление срока исполнения кредитных обязательств на общую сумму около $1,1 млрд. до
09.11.2001 Loral оправдалa финансовые прогнозы

В 3-ем квартале текущего года Loral Space & Communications сообщила о прибыли до вычета налогов, начисления процентов и уче
16.08.2001 Loral Skynet построилa наземную станцию спутникого контроля в Бразилии

Loral Skynet do Brasil, подразделение Loral Space & Communications, построилa наземную станцию спутникового контроля в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Станция будет осуществлять поддержку работы спутника Estrela do Sul 1, который начнёт

29.05.2001 Loral и VisionStar могут лишиться лицензий на спутниковую связь из-за жесткой позиции FCC

Федеральная комиссия по связи США (FCC) отказалась предоставить компаниям Loral Space & Communications Corp. и VisionStar Inc. дополнительное время для сборки, запуска и эксплуатации спутников. Если эти компании не выполнят работы в установленные сроки, они могут пот
19.02.2001 Убытки Loral в четвертом квартале составили $1,1 млрд.

Американская компания Loral Space & Communications, работающая в сфере спутниковых телекоммуникаций, сообщила о чис
24.12.1998 Alcatel и Loral создают совместную службу спутниковой связи

Компании Alcatel и Loral Space & Communications объявили о планах создания совместного предприятия спутниковой с

Публикаций - 83, упоминаний - 99

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

Globalstar - Глобалстар 193 22
Qualcomm Technologies 1988 12
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 52 11
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 10
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 8
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 74 6
Ростелеком 11025 6
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 6
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 6
PanAmSat Holding 33 4
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 3
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 3
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 3
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SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 294 2
Google LLC 12771 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Elascom 1 1
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Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
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Vodafone Group 1413 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 10
ILS - International Launch Services 61 9
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Boeing 1032 4
Blackstone Group 47 3
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Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 2
Lockheed Martin 778 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Связной ГК 1401 1
Microsoft - LinkedIn 707 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Walt Disney Company 649 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Arianespace 87 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Space Transport 9 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 3
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Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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