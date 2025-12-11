Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Microsoft Windows Remote Assistance Microsoft Windows Remote Management Microsoft WinRM


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.12.2025 «Инферит» выпустила обновление «Инферит ИТМен» 6.4 с улучшенной системой сбора данных 1
02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов 1
07.03.2025 Сигнатурный движок PT NAD теперь обрабатывает трафик в три раза быстрее 2
09.04.2024 Очень грязные дела: эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новую группу вымогателей — Muliaka 2
30.05.2023 Система MaxPatrol SIEM получила масштабное обновление экспертизы 2
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC 2
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
17.07.2018 Найден способ взломать «белые списки» приложений Windows 1
19.06.2018 Живучий троян в Windows 10 годами заставляет пользователей просматривать рекламу 1
22.03.2018 Во всех Windows от XP до 8.1 есть «дыра» для кражи файлов 2
18.05.2010 PowerShell 2.0 из Windows 7 станет доступен для всех 2
20.07.2005 В семействе Windows обнаружена критическая ошибка 1
25.01.2002 Рынок ПО: Мы говорим "ОС", подразумеваем "безопасность" 1
22.01.2002 Symantec выпустила новую бета-версию pcAnywhere 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

Microsoft Windows Remote Assistance и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 6
OldGremlin - Хакерская группировка 12 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Red Hat 1345 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Dell EMC 5093 1
Intel Corporation 12541 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Skybox Security 30 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 2
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 27 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4782 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3611 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 252 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 660 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 363 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 120 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 387 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 965 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 314 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1071 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 1
Microsoft Windows 16331 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 3
Linux OS 10906 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft Windows 10 1875 2
Microsoft Windows 7 1994 2
Microsoft Windows XP 2419 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 2
Microsoft Windows PowerShell 223 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Microsoft Patch Tuesday 13 1
Perl - Язык программирования 152 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 25 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 16 1
IBM System 390 - IBM S/390 14 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Microsoft RDP - Microsoft Windows MultiPoint Server 13 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 189 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 1
Intel Itanium 641 1
Linux KDE Plasma 249 1
C/C++ - Язык программирования 841 1
Red Hat Linux 205 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
Коляда Ксения 4 1
Dryoff Holger - Дриоф Холгер 2 1
Величко Антон 5 1
Cooper Russ - Купер Расс 4 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 4 1
Pescatore John - Пескаторе Джон 10 1
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 1
Галушкин Олег 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 6
США - Калифорния 4775 2
США - Коннектикут 171 1
США - Северная Каролина 320 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Индия - Bharat 5698 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Европа 24638 1
Бельгия - Королевство 1169 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 1
Украина 7796 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Аудит - аудиторский услуги 3112 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
CRN 49 1
BetaNews 50 1
ZDnet 662 1
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner - Гартнер 3609 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще