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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200718
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Германия Бавария Нюрнберг

Германия - Бавария - Нюрнберг

СОБЫТИЯ


05.11.2024 Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам 1
12.10.2020 «Сименс» анонсировала новую концепцию Industrial Edge 1
20.12.2018 ИТ-мониторинг на производстве: что выходит из-под контроля 1
26.10.2018 Будьте здоровы: мониторинг ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях 1
09.10.2018 Все на виду: как работает ИТ-мониторинг в ритейле 1
13.11.2015 E-Tickets Service автоматизировала обмен и возврат авиабилетов в рамках платформы ETM System 1
22.07.2015 E-Tickets Service стал первым сертифицированным поставщиком Amadeus в России 1
11.04.2014 Новая платформа Intel поможет сэкономить 6–9 месяцев при разработке промышленных систем 1
17.02.2014 Робот сообщает время росписью 1
15.10.2013 Фонд основателя Parallels инвестировал $5,6 млн в квантовую криптографию 1
21.08.2013 Запущен первый беспилотный электроавтобус 1
04.03.2013 MicroMax представила новую ATR-систему для авионики 1
01.02.2013 EEMBC протестирует самые неприхотливые микроконтроллеры 1
05.10.2012 Квантовая запутанность возможна с уже не существующими фотонами 1
07.09.2011 Tele2 внедрил систему оперативного контроля качества услуг в роуминге 1
19.05.2011 SUSE вернулась в Европу и получила нового менеджера 1
11.05.2011 Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом 1
29.03.2011 Эпидемия близнецов от нацистского "Ангела смерти" не подтвердилась 1
10.02.2011 Электронные компоненты защитят от подделок мелкими неточностями 1
26.01.2011 Разработчики дистрибутивов Linux избавляются от “зоопарка” графических средств управления пакетами 1
29.11.2010 Tci представила новые панельные компьютеры серии H 1
28.09.2010 Ebm-papst презентует новые энергоэффективные модели вентиляторов 1
19.07.2010 Cisco завершила приобретение разработчика DSP-решений CoreOptics 1
08.10.2008 Открылся ресторан будущего. ФОТО 1
25.07.2008 Производитель телевизоров Grundig – снова в России 1
02.07.2008 МТС и Bell Integrator протестировали роуминг с помощью GlobalRoamer 1
22.11.2007 Назначен генеральный директор Energy Consulting Roedl 1
27.08.2007 В Германии нейтрализуют очаг птичьего гриппа в особо опасной форме 1
14.05.2007 17 мая откроется форум "Современный медицинский центр" 1
11.05.2007 17 мая откроется форум "Современный медицинский центр" 1
23.04.2007 17 мая откроется форум "Современный медицинский центр" 1
04.04.2007 Арестованный член правления Siemens Йоханнес Фельдмайер освобожден под залог 1
27.03.2007 Член правления Siemens арестован по подозрению в даче взяток 1
26.09.2006 Ericsson и T-Com провели испытания оптической технологии нового поколения 1
18.03.2005 Grundig возрождается на рынке мобильников 1
08.06.2004 Flextronics купил контрольный пакет акций Hughes Software Systems 1
03.03.2003 Lucent и NEC заключили аутсорсинговые соглашения 1
09.01.2003 Grundig покупает тайваньская компания 1
30.10.2002 Сервис с дивана 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9711 7
Cisco Systems 5374 5
Dell EMC 5200 4
Microsoft Corporation 25825 4
Intel Corporation 12851 4
Oracle Corporation 7092 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 4
NetApp - Network Appliance 667 3
Broadcom - VMware 2621 3
HP Inc. 5904 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 954 3
Citrix Systems 871 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Paessler 7 3
GM - Hughes - DirecTV 123 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
AMD - Advanced Micro Devices 4683 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Red Hat 1380 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 104 2
Box inc - box.com - box.net 375 1
Grundig Multimedia 2 1
Grundig Intermedia 3 1
Grundig Mobile 1 1
Grundig Elektronik 2 1
Rolsen Electronics 80 1
Flex - Flextronics 89 1
Hughes 114 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 122 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Atmel 49 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 1
Vitelcom Mobile Technology 5 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 36 1
Hetzner Online GmbH 18 1
Sampo - Sampo Technology - Sampo Electronics 19 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Grundig 42 3
Добробут Медицинский центр 3 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
QWave - венчурный фонд 4 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2442 1
Royal Dutch Shell - Шелл 235 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Runa Capital 158 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 3
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29804 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9348 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17054 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4373 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 629 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3081 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11582 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5223 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13764 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2534 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 2
Бронирование - Booking 1017 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4820 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14827 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 395 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3908 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7969 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10636 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5052 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1630 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 695 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3848 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 343 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1596 2
Linux OS 11600 9
Microsoft Windows 16953 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Paessler PRTG Network Monitor 7 3
Linux - Debian GNU 571 2
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 7 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1304 2
Linux KDE Plasma 269 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1024 2
Oracle Java - язык программирования 3484 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Samsung SVR-диктофон 465 1
Grundig Vision 2 1
Grundig - серия ЖК-телевизоров 1 1
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Yota Бизнес 61 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
IBM System 390 - IBM S/390 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Software Center 4 1
Amadeus Web Services 2 1
Amadeus EMD - Amadeus Electronic Miscellaneous Document 1 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Surface - Планшет 451 1
Intel x86 - архитектура процессора 2181 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Intel Core - Семейство процессоров 1254 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Google Cloud Platform - GCP 386 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
Mozilla Firefox - браузер 1957 1
Бойко Алексей 141 2
Feldmayer Johannes - Фельдмайер Йоханнес 6 2
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
Храбров Валерий 26 1
Володин Роман 32 1
Cassini Roberto - Кассини Роберто 1 1
Dryoff Holger - Дриоф Холгер 2 1
Matte Ursula - Матте Урсула 1 1
Чучалина Светлана 1 1
Cooper Russ - Купер Расс 4 1
Roberts Brian - Робертс Брайан 7 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 5 1
Gilg Roman - Гильг Роман 1 1
Levy Marcus - Леви Маркус 3 1
Pescatore John - Пескаторе Джон 10 1
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 1
Белоусов Сергей 255 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
Скворцова Вероника 69 1
Пономарев Михаил 18 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Германия - Федеративная Республика 13259 30
Россия - РФ - Российская федерация 167319 15
Европа 25003 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 8
Франция - Французская Республика 8189 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 4
Испания - Королевство 3842 4
Индия - Карнатака - Бангалор 215 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 3
Индия - Bharat 5892 3
Италия - Итальянская Республика 4515 3
Украина 7939 3
США - Калифорния 4837 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1369 3
Португалия - Португальская Республика 958 3
Украина - Киев 1153 3
Германия - Бавария - Эрланген 4 2
Земля - планета Солнечной системы 10889 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2615 2
Великобритания - Лондон 2434 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Китай - Пекин - Beijing 1105 2
США - Юта 198 2
США - Юта - Прово 9 2
Германия - Бавария 73 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5505 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Германия - Нижняя Саксония 13 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1268 1
Южная Корея - Республика 7077 1
Азия - Азиатский регион 5940 1
Япония 13826 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 1
Сингапур - Республика 1958 1
Америка - Американский регион 2208 1
Америка Южная 884 1
Израиль 2862 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8918 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6223 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6617 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 2
Зоология - наука о животных 2900 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2730 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3880 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6198 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10939 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Физика - Physics - область естествознания 2954 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2766 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6109 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5146 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5659 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3049 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7626 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6205 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3211 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2926 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1515 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1746 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3322 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 306 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
ZDnet 664 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
Gartner - Гартнер 3663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4022 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 3
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
Embedded World 10 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

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Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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