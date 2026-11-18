Индексная книга (каталог) CNews*
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Гордейчик Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 28
Гордейчик Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 710 1
|Kickstarter 139 1
|Мосэнерго ПАО 132 1
|Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
|Социальные гарантии 43 1
|Грицай Глеб 4 4
|Баранов Денис 25 4
|Юнусов Тимур 7 3
|Бобров Сергей 12 3
|Осипов Алексей 15 3
|Евтеев Дмитрий 7 2
|Топорков Павел 2 2
|Ильин Роман 3 2
|Чайкин Артем 4 2
|Карпов Илья 32 2
|Патешман Виталий 42 2
|Лукацкий Алексей 144 2
|Серебрянников Дмитрий 10 2
|Симис Борис 17 2
|Эмм Максим 16 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Щербель Сергей 6 1
|Михалевский Никита 1 1
|Гольцев Юрий 2 1
|Ермаков Евгений 4 1
|Поцелуевская Евгения 2 1
|Крутова Елена 2 1
|Егошин Вячеслав 1 1
|Разыграев Алексей 1 1
|Полиянчук Иван 1 1
|Семенихин Кирилл 26 1
|Починок Николай 12 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Смирнов Алексей 278 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Комлев Николай 115 1
|Icahn Carl - Айкан Карл 68 1
|Медов Андрей 6 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Лебедев Павел 36 1
|Максимов Юрий 37 1
|Гостев Александр 84 1
|Зайцев Александр 29 1
|Тляпов Александр 1 1
|WikiLeaks 120 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2540 1
|Positive Technologies - Positive Research 10 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4327 1
|CNews Мишень 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.