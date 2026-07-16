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Лебедев Павел

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «РТ МИС» развернула обновленную систему записи к врачу в ЯНАО 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
11.03.2025 В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения 1
27.11.2024 Досмотровая техника резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность российских метрополитенов 1
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
04.07.2024 От видеорегистраторов до досмотровой техники: как продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность граждан 1
26.02.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают серийный выпуск досмотрового оборудования с функцией искусственного интеллекта 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
31.03.2017 ИТ-стратегия Русской православной церкви 1
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 1
21.07.2016 Внедрение Ceph позволяет отказаться от закупки дорогого оборудования 1
07.07.2016 Главная тема «IT Диалог»: э-правительство клонируют на бизнес 1
10.06.2016 Владимир Шелепов -

Главный плюс подготовки к ЧМ-2018 – сжатые сроки

 1
26.02.2016 Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
01.02.2016 Насколько вырастут в 2016 г. в России зарплаты ИТ-специалистов. Цифры 1
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром 1
29.01.2016 Бизнес вступает в эру флэш-технологий 1
22.01.2016 RedSys: Аутсорсинг повышает эффективность ИТ-службы заказчика 1
18.12.2015 Алексей Гришин - Многократно возросла важность обеспечения безопасности веб-сервисов 1
14.12.2015 HPE OneView: как управлять настройками дата-центра одним кликом 1
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии 1
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
21.11.2014 Облака: от теории к практике 1
22.10.2014 Искусственный интеллект лишит работы специалистов по ИБ 1
02.12.2013 Облачные технологии: будущее наступило 1
06.11.2013 Врачи против ИТ: кто победит? 1
01.11.2013 Банки внедряют «единый интерфейс» для фронт-офиса 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
06.02.2013 Хакеры атаковали американскую сеть быстрого питания 2
27.11.2012 Опрос: средняя зарплата российского разработчика - 83,8 тыс. руб. 1
09.08.2012 Бесплатный номер 8-800: для крупного бизнеса или SMB? 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Лебедев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25728 10
Ростелеком 10897 5
Broadcom - VMware 2599 5
IBM - International Business Machines Corp 9687 5
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 4
Крок - Croc 1959 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 3
SAP SE 5588 3
Huawei 4639 3
9536 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Schneider Electric 611 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
RedSys - РедСис 74 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Dell EMC 5172 2
Amazon Inc - Amazon.com 3261 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 2
Oracle Corporation 7064 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 2
VK - Mail.ru Group 3594 2
Hitachi - Хитачи 1500 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4914 2
Salesforce 493 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 58 2
Google LLC 12635 2
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks 12 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 41 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
ПрограмБанк 98 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Jelastic 27 1
INITI - ИНИТИ 16 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 28 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1725 2
РЖД - Российские железные дороги 2088 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 2
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Barnes & Noble 171 1
Петровский парк 4 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Гута Клиник 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 108 1
СТА Карго 7 1
WM-Logistik - Складской оператор 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1225 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Альфа-Банк 1969 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1992 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Русагро Группа Компаний 378 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2404 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
Совкомбанк ПАО 316 1
American Express - Amex 338 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 181 1
Superjob - Суперджоб 839 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
JCB International 146 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 619 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2841 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13703 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6517 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5404 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 469 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5943 1
Судебная власть - Judicial power 2485 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3669 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 363 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 682 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64596 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12803 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25401 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24256 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16052 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18026 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34616 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7146 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2288 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17920 7
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3296 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25981 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3569 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3030 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22821 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22064 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6626 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13554 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27276 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3170 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12769 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13161 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 838 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12121 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2348 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1851 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7824 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8598 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 543 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7900 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9356 4
Linux OS 11468 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 668 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5669 3
Apple iPhone 6 4861 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1962 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1669 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive - Hitachi Flash Storage (HFS) 11 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
Microsoft Windows Embedded 204 1
Астерос Securix 12 1
HPE Virtual Connect - HPE Virtual Cloud Networks - HPE Virtual Resource Pools 17 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 244 1
Diebold Nixdorf - Opteva 17 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 192 1
Nubes Alto 17 1
ЕСЭДД - Единая система электронного документооборота и делопроизводства 5 1
Linux iptables 15 1
IBM DB2 396 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Intel x86 - архитектура процессора 2142 1
Microsoft Windows 16837 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1566 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 945 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6219 1
Oracle Java - язык программирования 3458 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1201 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 768 1
Broadcom - VMware vSphere 612 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 28 1
Аншина Марина 79 2
Гарбузов Анатолий 163 2
Зима Дмитрий 13 2
Собянин Сергей 533 2
Дегтев Геннадий 271 2
Соловьев Владимир 108 2
Сергеев Александр 32 2
Герасимов Александр 46 2
Школьников Николай 26 1
Лантух Владислав 21 1
Громов Иван 102 1
Рудаков Денис 31 1
Кипшидзе Вахтанг 2 1
Зайцев Николай 32 1
Ерин Сергей 16 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Николаев Евгений 19 1
Шилина Мария 15 1
Широких Алексей 72 1
Рубцова Ольга 33 1
Парамонов Александр 3 1
Забродин Алексей 33 1
Макаров Станислав 118 1
Чимиричкина Мария 30 1
Карпицкий Олег 84 1
Макаренков Сергей 4 1
Чернобыльская Анна 8 1
Гордейчик Сергей 25 1
Скоробогатов Виктор 7 1
Смелянский Руслан 26 1
Абрамова Дарья 6 1
Кирюшенков Алексей 6 1
Ясиновская Юлия 16 1
Левин Владимир 20 1
Вольфсон Сергей 10 1
Богданчиков Евгений 13 1
Тимофеев Илья 10 1
Габриэль Владимир 10 1
Паринов Олег 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 165213 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47406 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19442 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19020 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 4
Европа 24918 3
Германия - Федеративная Республика 13176 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2817 3
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 2
Азия - Азиатский регион 5904 2
Индия - Bharat 5853 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 2
Россия - СФО - Новосибирск 4851 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1019 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Африка Западная 66 1
Буркина-Фасо 28 1
Москва - Печатники 147 1
Китай - Северный 26 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Казахстан - Республика 6017 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 1
Сингапур - Республика 1948 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2600 1
Африка - Африканский регион 3635 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
Бразилия - Федеративная Республика 2513 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3162 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53184 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57373 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6132 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15949 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6566 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27132 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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