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Лебедев Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 37
Лебедев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Аншина Марина 79 2
|Гарбузов Анатолий 163 2
|Зима Дмитрий 13 2
|Собянин Сергей 533 2
|Дегтев Геннадий 271 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Сергеев Александр 32 2
|Герасимов Александр 46 2
|Школьников Николай 26 1
|Лантух Владислав 21 1
|Громов Иван 102 1
|Рудаков Денис 31 1
|Кипшидзе Вахтанг 2 1
|Зайцев Николай 32 1
|Ерин Сергей 16 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Николаев Евгений 19 1
|Шилина Мария 15 1
|Широких Алексей 72 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Парамонов Александр 3 1
|Забродин Алексей 33 1
|Макаров Станислав 118 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Макаренков Сергей 4 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Скоробогатов Виктор 7 1
|Смелянский Руслан 26 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Кирюшенков Алексей 6 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Левин Владимир 20 1
|Вольфсон Сергей 10 1
|Богданчиков Евгений 13 1
|Тимофеев Илья 10 1
|Габриэль Владимир 10 1
|Паринов Олег 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.