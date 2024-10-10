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Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития технологических решений и продуктов. Документ подписали заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима в присутствии вице-президента – директора по развитию государственных информационных систем и сервисов в здравоохранении «Ростелекома» Елены Мухтияровой. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Новое соглашение между компаниями направлено на координацию создания отдельных продуктов в интересах обеспечения разработок партнеров, на обеспечение взаимной совместимости продуктов, согласование стратегии и тактики при реализации совместных проектов, а также на координацию совместных действий для достижения общих целей в области информатизации и технической защиты информации.

Технические специалисты «РТ МИС» протестировали мобильные АРМы и работу в полной версии МИС на решениях «Ред Софт», подтвердив совместимость продуктов.

«Медицинская информационная система “ЕЦП.МИС” корректно работает на планшетах с отечественной операционной системой. Мы рекомендуем использовать именно этот софт», — сказал Павел Лебедев, заместитель генерального директора по производству «РТ МИС».

Компании продолжают проект по переводу региональных МИС со свободно распространяемой серверной операционной системы ОС CentOS на российскую операционную систему общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС», которая соответствует политике импортозамещения и обеспечивает выполнение Указа Президента России от 30.03.2022 № 166.

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Несколько регионов уже полностью переведены на «Ред ОС». Среди них — высоконагруженные медицинские информационные системы Рязанской и Оренбургской областей, а также ЯНАО и Еврейской АО. В стадии миграции находятся проекты по пяти регионам — это Вологодская, Нижегородская, Омская области, Республики Коми и Удмуртия.

«Стратегическое партнерство между «Ред Софт» и «РТ МИС» открывает новые возможности для развития технологических решений и продуктов. Подписанное на конгрессе ИТМ соглашение стало важным шагом на пути к координации наших усилий в интересах обеспечения взаимной совместимости продуктов и согласования стратегии при реализации будущих проектов. Я уверен, что наше партнерство будет способствовать достижению общих целей в области информатизации и защиты информации, а также поможет нам предложить более эффективные решения для отрасли здравоохранения: как для учреждений здравоохранения, так и для коммерческих компаний, работающих в этой сфере», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

10 октября компанией «Ред Софт» также были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с «РТ Доктис» и «РТК Радиология». Все три компании входят в группу ПАО «Ростелеком» и разрабатывают ключевые продукты для Единой цифровой платформы «Цифромед».

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