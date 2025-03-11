Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170432
ИКТ 13269
Организации 10416
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25230
Персоны 72973
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Ростелеком РТЛабс РТК Радиология

Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология

ООО «РТК Радиология» — российский разработчик программного обеспечения, специализируется на создании и внедрении в регионах России цифровых платформ и ИТ-решений для здравоохранения муниципального и регионального уровней. Решения «РТК Радиология» под торговой маркой DIGIPAX используются в медицинских организациях 48 регионов страны для автоматизации работы служб лучевой диагностики, а также ряде учреждений и ведомств федерального уровня. Организация является дочерней компанией ПАО «Ростелеком».


11.03.2025 В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения 1
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
30.07.2024 Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин 2
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 2
16.04.2024 Синергия науки и информационных технологий повышает доступность эндопротезирования для пациентов 3
01.04.2024 Российский ИТ-разработчик и ведущие неврологи России развивают новые цифровые технологии 5
11.07.2023 «Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии 1
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год 1
28.12.2021 ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб. 2
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
17.04.2020 «Ростелеком» разработал сервис для удаленного распознавания признаков коронавируса 1
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 10
Ростелеком 9785 9
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 6
Ростелеком - РТЛабс 180 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 2
БАРС Груп 546 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК-Дневник 2 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 51 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 1
Крок - Croc 1778 1
Ред Софт - Red Soft 737 1
Ростелеком - РТК-Инномед 1 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
Парус Корпорация 540 1
Beltel - Белтел 144 1
Цифровые активы 124 1
Ростелеком - РТЛабс - Ртрегионы 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК софт лабс 5 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1096 1
Фармстандарт АО 40 1
Мать и дитя 24 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
IQVIA 4 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6319 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 324 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1216 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2188 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1785 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2488 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8650 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7149 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1327 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3125 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 1
Онлайн-запись 36 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3435 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 1
Оповещение и уведомление - Notification 4706 1
Видеокамера - Camcorder 2272 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 340 1
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 16 1
Скрининг 155 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2176 1
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 47 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3024 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6675 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5457 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 357 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 145 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 165 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 331 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 732 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 31 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 36 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 534 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 328 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 48 1
Туянин Алексей 2 2
Шадаев Максут 1018 1
Трачук Алексей 3 1
Трачук Аркадий 16 1
Суслов Константин 23 1
Делицын Леонид 129 1
Симаков Игорь 1 1
Паршин Максим 316 1
Евдошенко Евгений 1 1
Быченков Алексей 1 1
Середа Андрей 10 1
Гильманова Эльвира 2 1
Секачева Марина 2 1
Руотцелайнен Ольга 1 1
Зима Дмитрий 3 1
Татаринцев Дмитрий 1 1
Рустамов Рустам 419 1
Олевская Наталия 1 1
Ивашинников Андрей 3 1
Башков Игорь 17 1
Лебедев Павел 35 1
Семенов Максим 24 1
Долгов Андрей 3 1
Мухтиярова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1983 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3003 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3990 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2769 1
Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3137 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1584 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1542 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 683 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 757 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1246 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1339 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 214 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 863 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 316 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 1
Россия - СФО - Омская область 680 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1130 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4403 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 301 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 121 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4704 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 909 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 791 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 281 1
Образование в России 2224 1
Здравоохранение - Гинекология 35 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1239 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2142 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
ГАГУ - Горно-Алтайский государственный университет 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще