Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология

ООО «РТК Радиология» — российский разработчик программного обеспечения, специализируется на создании и внедрении в регионах России цифровых платформ и ИТ-решений для здравоохранения муниципального и регионального уровней. Решения «РТК Радиология» под торговой маркой DIGIPAX используются в медицинских организациях 48 регионов страны для автоматизации работы служб лучевой диагностики, а также ряде учреждений и ведомств федерального уровня. Организация является дочерней компанией ПАО «Ростелеком».