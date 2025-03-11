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Ростелеком РТЛабс РТК Радиология
ООО «РТК Радиология» — российский разработчик программного обеспечения, специализируется на создании и внедрении в регионах России цифровых платформ и ИТ-решений для здравоохранения муниципального и регионального уровней. Решения «РТК Радиология» под торговой маркой DIGIPAX используются в медицинских организациях 48 регионов страны для автоматизации работы служб лучевой диагностики, а также ряде учреждений и ведомств федерального уровня. Организация является дочерней компанией ПАО «Ростелеком».
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Туянин Алексей 2 2
|Шадаев Максут 1018 1
|Трачук Алексей 3 1
|Трачук Аркадий 16 1
|Суслов Константин 23 1
|Делицын Леонид 129 1
|Симаков Игорь 1 1
|Паршин Максим 316 1
|Евдошенко Евгений 1 1
|Быченков Алексей 1 1
|Середа Андрей 10 1
|Гильманова Эльвира 2 1
|Секачева Марина 2 1
|Руотцелайнен Ольга 1 1
|Зима Дмитрий 3 1
|Татаринцев Дмитрий 1 1
|Рустамов Рустам 419 1
|Олевская Наталия 1 1
|Ивашинников Андрей 3 1
|Башков Игорь 17 1
|Лебедев Павел 35 1
|Семенов Максим 24 1
|Долгов Андрей 3 1
|Мухтиярова Елена 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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