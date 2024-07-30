Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин

Компания «РТ МИС» сообщает о назначении Алексея Туянина заместителем генерального директора по проектам. Ранее он занимал должность директора по развитию бизнеса ЮФО в ООО «Цифромед», в направлении его деятельности была цифровизация отрасли здравоохранения регионов Южного федерального округа, Республики Башкортостан. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Алексей Альбертович окончил экономико-правовой факультет Горно-Алтайского государственного университета по направлениям «менеджмент» и «право», Межрегиональный открытый социальный институт в городе Йошкар-Ола по специальности «информационная безопасность», а также Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию в Омске.

РТ МИС Алексей Туянин

В разные годы работал региональным директором по продажам в ООО «РТК Радиология», директором обособленного подразделение ОАО «РТ Лабс» в Краснодаре.

Имеет опыт управления проектами в сфере цифровизации здравоохранения, внедрения и поддержки медицинских информационных систем, реализации мер по достижению показателей цифровой зрелости вверенных регионов, опыт взаимодействия со стратегическими заказчиками — холдинговыми структурами, госкорпорациями, органами власти различных уровней.

Алексей Туянин сменил на посту заместителя генерального директора по проектам «РТ МИС» Дмитрия Татаринцева.

«Цифровизация предполагает качественную трансформацию медицины, повышение ее эффективности за счет оптимизации и автоматизации системы, организации четкой работы всех ее звеньев как в государственном, так и частном сегменте. Поэтому будем продолжать развивать начатое, совершенствовать бизнес-процессы и самое главное — добиваться полной и качественной реализации проектов под потребности заказчиков», — сказал Алексей Туянин.