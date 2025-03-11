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Туянин Алексей
|11.03.2025
|В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения 1
|30.07.2024
|Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин 2
Туянин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 2
|Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 2
|Ростелеком - РТЛабс 180 2
|Сван 27 1
|Зима Дмитрий 3 1
|Лебедев Павел 35 1
|Исай Николай 2 1
|Татаринцев Дмитрий 1 1
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