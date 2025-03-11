В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения

ООО «РТ МИС» сообщает о новых кадровых назначениях топ-менеджеров компании. С 1 марта 2025 г. Алексей Туянин возглавил команду блока развития бизнеса. Павел Лебедев перешел на должность заместителя генерального директора по проектам. Исполняющим обязанности заместителя генерального директора по производству назначен Николай Исай. Об этом CNews сообщили представители компании «РТ МИС».

«Опыт каждого из этих руководителей на различных направлениях отлично подходит для решения стратегических задач, которые мы перед собой ставим в ближайшей перспективе. Уверен, что такие перемены в руководстве помогут нам в достижении долгосрочных целей развития бизнеса, повысят операционную эффективность и выведут компанию на новый уровень», – сказал генеральный директор Дмитрий Зима.

Алексей Туянин назначен заместителем генерального директора по развитию бизнеса, в его ведении будут задачи организации продаж, бизнес-аналитики, формирования стратегий продуктового развития. Алексей Альбертович пришел в компанию «РТ МИС» в июле 2024 г. на должность заместителя генерального директора по проектам. До этого он работал директором по развитию бизнеса ЮФО в «Цифромед», региональным директором по продажам в «РТК Радиология», директором обособленного подразделение «РТ Лабс» в Краснодаре. Имеет опыт управления проектами в сфере цифровизации здравоохранения, внедрения и поддержки медицинских информационных систем, реализации мер по достижению показателей цифровой зрелости вверенных регионов, опыт взаимодействия со стратегическими заказчиками — холдинговыми структурами, госкорпорациями, органами власти различных уровней.

Павел Лебедев стал заместителем генерального директора по проектам, перейдя с должности заместителя генерального директора по производству. Ранее он занимался проектами в «РТ МИС» до 1 октября 2023 г., с 2019 г. руководил департаментом управления продуктами/управления проектами в «РТ МИС», а с 2014 г. руководил проектами в «СВАН». Общий стаж его работы в компании составляет более 10 лет. Павел Лебедев имеет опыт управления командами более 200 человек, управления портфелем продуктов компании в секторе B2G, опыт внедрения программных продуктов компании, обеспечении исполнения контрактных обязательств компании, выстраивания взаимоотношений с заказчиками.

Николай Исай приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального директора по производству, перейдя с должности директора по производству. С 2019 г. Николай был заместителем генерального директора по эксплуатации в «РТ МИС», с 2018 г. работал директором департамента эксплуатации дирекции информатизации систем здравоохранения в «РТ Лабс». Николай имеет опыт управления командами более 400 человек, обладает опытом составления и реализации плана мероприятий по повышению качества услуг, анализа внештатных ситуаций и проведения оперативных действий для их устранения, повышения удовлетворенности клиентов во всех регионах присутствия через постоянное взаимодействие с заказчиком и организацию обратной связи производственным подразделениям.