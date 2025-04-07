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«РТК Радиология» внедрила в Республике Хакасия единую радиологическую информационную систему

Республика Хакасия качественно улучшает свои цифровые позиции в сфере здравоохранения. В регионе завершились работы по подключению медицинских организаций к Единой радиологической информационной системы (ЕРИС), благодаря чему у врачей появилась возможность не только работать в едином цифровом пространстве, но и сократить количество рутинных процессов за счёт использования технологий искусственного интеллекта.

Внедрение ЕРИС является продолжением проекта в рамках исполнения мероприятий по информатизации здравоохранения Республики Хакасия. Использование комплекса программных средств DIGIPAX направлено на оптимизацию деятельности рентгенологических служб и создание комфортных рабочих условий для медицинского персонала. Например, благодаря интеграции системы с Единой цифровой платформой в электронной карте пациента доступен протокол рентгенолога и ссылка на результат исследования, что позволяет врачу-клиницисту не только ознакомиться с заключением коллеги, но и просмотреть сам снимок без установки дополнительного ПО.

Другое значимое преимущество внедрения ЕРИС в республике – это возможность отправлять исследования на платформу «МосМедИИ» для автоматического анализа и выявления патологий (в том числе онкопатологий) с помощью искусственного интеллекта. Уже сейчас в сервис ежедневно отправляются флюорографические и маммографические изображения.

Исполнителем работ выступила «РТК Радиология», дочерняя компания «Ростелекома», российский разработчик ИТ-решений в области информатизации здравоохранения.

Валерия Пантенкова, руководитель проектов, сказала: «На данный момент радиологическая информационная система помогает в работе ведущих медицинских организаций региона, утверждается региональный регламент использования системы ЕРИС, а также Министерством здравоохранения Республики Хакасия рассматривается потребность больниц в расширении типов исследований, которые отправляются на обработку в сервисы искусственного интеллекта».

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