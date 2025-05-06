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Секачева Марина



06.05.2025 Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для ранней диагностики рака «Онкопро» 1
15.10.2024 В Сеченовском университете совместно с белорусскими партнерами разработали ПО для автоматизации молекулярно-генетических лабораторных исследований 1
11.07.2023 «Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Секачева Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9887 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4475 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 305 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8972 1
Образование в России 2283 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 183 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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