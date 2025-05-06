Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для ранней диагностики рака «Онкопро»

Сеченовский университет получил государственное регистрационное удостоверение на медицинское изделие — «Программное обеспечение для определения вероятности наличия риска злокачественных новообразований «Онкопро». Система «Онкопро» стала первой разработкой университета, зарегистрированной как медицинское изделие. Это важный шаг для университета как разработчика инновационных решений для здравоохранения: программный продукт официально получил статус медицинского изделия и может быть использован в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Работу над продуктом Институт персонализированной онкологии Сеченовского университета вел совместно с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова в рамках программы создания и развития НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение».

«Онкопро» на основе анализа крови на уровни онкомаркеров с помощью математических методов определяет вероятность наличия шести онкологических заболеваний — рака легкого, почки, молочной железы, яичника или предстательной железы, колоректального рака. Всего в расчете задействовано 12 онкомаркеров. На протяжении последних лет ПО апробировали в Клиническом центре, что позволило убедиться в его точности и надежности.

«Это итог нескольких лет работы большого коллектива врачей, ученых-биологов, математиков. Мы постарались сделать продукт надежным, простым, легким в освоении. Отдельная благодарность за поддержку — Департаменту клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий университета, который помог пройти сложную траекторию регистрации программного продукта как медицинского изделия», — отметил руководитель группы разработчиков, научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Николай Агафонов.

«Мы даем врачу инструмент для определения вероятности наличия онкологического заболевания. Таким образом, врач сможет вовремя принять решение об углубленном обследовании пациентов из групп риска, что в итоге поможет выявить больше случаев рака на ранней стадии», — сказала руководитель проекта, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Марина Секачева.

По словам разработчиков, в будущем возможно расширить количество видов рака, риск наличия которых определяет «Онкопро».