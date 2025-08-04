Программиста оставили без законных денег и едва не уволили из-за мизерной ошибки в коде

Разработчик едва не остался без работы, допустив небольшую ошибку в коде, который при этом прекрасно работал до запуска «в поле». Ему сохранили должность, потому что не было никого на замену, но не преминули наказать финансово, оставив его без солидных выплат, положенных ему по закону.



Ошибка одна, проблем – много

Разработчик биллингового ПО на собственном опыте узнал, как небольшая проблема из-за ошибки в коде, которую, к тому же, удалось быстро решить, может стать причиной гораздо больших неприятностей. Всего одна опечатка едва не стоила ему работы и в итоге оставила без солидной единоразовой выплаты, которая действительно была ему положена, пишет The Register.

Издание представило этого программиста как IVR Иван (IVR Ivan). В период, когда эта история произошла, он был одним из трех сотрудников молодого стартапа из зарождающейся тогда отрасли интерактивных голосовых меню (IVR, interactive voice response), который развивал своего рода биллинговый сервис. Этот сервис выставлял людям поминутные счета за телефонные разговоры с различными специалистами, среди которых – врачи, юристы и бухгалтеры.

При этом IVR Иван на тот момент был единственным разработчиком в команде, следовательно, ему приходилось единолично писать и редактировать весь код. Поэтому свалить вину за ошибку в коде было попросту не на кого.

Что произошло

По мере роста стартапа и развития его биллингового сервиса в него внедрялись новые опции. В частности, Иван самостоятельно разработал и интегрировал в него систему, которая фиксировала время звонков и затем списывала средства с кредитных карт клиентов. После максимально возможного тестирования, с учетом того, что в компании на тот момент трудилось всего лишь три человека, было принято начать эксплуатацию этой системы «в боевых условиях».

Фото: Нейросеть «Кандинский» Работу IVR Иван сохранил, но какой ценой

Однако ошибка в коде дала о себе знать буквально сразу, как только позвонил первый клиент. Система приняла звонок, но не подала сигнал о его окончании, когда клиент повесил трубку, то есть биллинг был уверен, что звонок еще продолжается.

По словам IVR Ивана, в итоге «разговор» затянулся на несколько часов, и ему пришлось вручную завершить его под недовольный ропот начальства.

Казалось бы, проблема решена – звонок завершен, счет за звонок отправлен клиенту. Но, как оказалось, это было лишь началом.

Клиент всегда прав

Как пишет The Register, через несколько дней спустя офис стартапа посетили два человека, которые там никогда раньше не появлялись. Они потребовали объяснить им, почему их пожилой матери выставили счет в размере $1000 (80,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 августа 2025 г.) за один-единственный телефонный звонок.

«Все, что я услышал после этого – это длинный поток смиренных извинений от моего начальника и обещание отозвать счет, если семья согласится не подавать на нас в суд, – сообщил собеседник издания. – К нашему большому удивлению, клиенты согласились».

После того, как денежный вопрос был улажен, основатель стартапа и другой сотрудник обратились к нему с тем, что IVR Иван назвал «очень резкой и нецензурной оценкой» (a very blunt and foul-mouthed assessment) тех ужасных вещей, которые произойдут с ним, компанией и ее спонсорами, если эта ошибка когда-либо повторится, а регулирующие органы узнают о ней.

Уволен или не уволен

Основатель стартапа и другой сотрудник были готовы в туже секунду уволить IVR Ивана, и единственное, что спасло его от потери работы – это положение в коллективе. На тот момент он все еще был единственным разработчиком, и компания не могла функционировать без программиста, разбирающегося, как работает код сервиса.

В итоге IVR Иван остался в коллективе. Через некоторое время атмосфера в офисе наладилась, и он решил, что его простили. Однако он очень сильно ошибался.

Несколько месяцев спустя стартап заключил очень крупную сделку. IVR Иван на правах сотрудника, нанятого на этапе становления компания, должен был получить существенный бонус. Однако причитавшихся ему денег он так и не увидел.

«Основатель, возможно, вспомнив инцидент (с первым выставленным счетом – прим. CNews), отказался от моей выплаты» Он привел цитату своего руководителя: «Вы нас чуть не потопили, так что подавайте на меня в суд». Затем основатель объяснил, что его юристы обставили все так, что даже обращение в различные органы, в том числе и налоговые, не позволило бы IVR Ивану получить положенную ему выплату.

Сразу после этого IVR Иван немедленно уволился, однако его уход никак не отразился на компании. «Этот бизнес с IVR существует и по сей день, и у руля стоит тот же «гений», которого, предположительно, поддерживают его юристы», – подытожил герой истории.