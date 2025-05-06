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Минздрав РФ Первый МГМУ Институт кластерной онкологии Институт персонализированной онкологии


УПОМИНАНИЯ


06.05.2025 Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для ранней диагностики рака «Онкопро» 4
20.03.2025 В Сеченовском университете разрабатывают инновационную онкодиагностическую платформу для борьбы с агрессивными опухолями 3
13.03.2025 Проект ученых Сеченовского университета и ИТЭБ РАН привлек инвестиции в размере 135 миллионов рублей 1
20.02.2025 В Сеченовском Университете внедрили новый подход к подбору терапии рака с использованием алгоритма, анализирующего профили РНК в опухоли 3
15.10.2024 В Сеченовском университете совместно с белорусскими партнерами разработали ПО для автоматизации молекулярно-генетических лабораторных исследований 2
11.07.2023 «Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 14

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9894 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
Маршрутизация - Routing 516 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 532 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 498 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2223 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
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Семенов Максим 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 305 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 165 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1918 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 209 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 1
Образование в России 2292 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 184 6
РАН - Российская академия наук 1924 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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