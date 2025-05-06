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Минздрав РФ Первый МГМУ Институт кластерной онкологии Институт персонализированной онкологии
УПОМИНАНИЯ
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Секачева Марина 3 3
|Олевская Наталия 1 1
|Меньшиков Евгений 1 1
|Канев Игорь 1 1
|Антонова Ольга 1 1
|Семенов Максим 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Беларусь - Белоруссия 5816 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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