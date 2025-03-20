В Сеченовском университете разрабатывают инновационную онкодиагностическую платформу для борьбы с агрессивными опухолями

Ученые Института персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова работают над созданием мультиомиксной онкодиагностической платформы нового поколения «Онкофьюжн», включающей в себя программное обеспечение и набор реагентов для лабораторной диагностики. С ее помощью можно будет определять геномные перестройки в опухоли в одном тесте, используя при этом минимальное количество опухолевого материала. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Полученные данные помогут врачам подбирать пациентам с наиболее агрессивными злокачественными новообразованиями максимально эффективное персонализированное лечение. Над созданием платформы ученые Сеченовского университета работают совместно с индустриальным партнером компанией «Онкобокс» – разработчиком в области молекулярной биологии и персонализированной медицины.

Разрабатываемая онкодиагностическая платформа позволяет выявлять в опухолевых образцах так называемые химерные онкогены, возникающие из-за геномных перестроек в опухоли. Такие гибриды образуются путем слияния двух исходных генов. Некоторые из химерных генов провоцируют активный рост опухоли и против них уже созданы молекулярно нацеленные лекарства. В солидных (плотных) опухолях химерные онкогены образуются, например, с участием генов ALK, NTRK, MET, RET, ROS1 и др.

Сейчас для их обнаружения применяют методы иммуногистохимии, флуоресцентной гибридизации, полимеразной цепной реакции и другие техники. Но каждая из них имеет свои ограничения: низкую чувствительность и неспособность отличать значимые мутации от случайных. Отличительная особенность подхода ученых Сеченовского университета – определение всех геномных перестроек в одном тесте. Для этого они будут использовать метод направленного секвенирования РНК.

«Наша онкодиагностическая платформа будет выявлять перестройки генов ALK, FGFR, MET, NTRK, RET, ROS1, – сказал руководитель проекта, главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Первого МГМУ, профессор РАН Антон Буздин. – Такие перестройки встречаются практически во всех типах опухолей, хотя и крайне редко. Их своевременная детекция очень важна, поскольку при наличии таких перестроек опухоль особенно агрессивна. При этом для каждой из них уже разработаны специфические противоопухолевые препараты. Их применение в таких случаях часто дает «эффект Лазаря», когда заболевание полностью или почти полностью отступает, даже на поздних стадиях».

Особенность платформы «Онкофьюжн» в том, что все онкогенные перестройки можно будет определять в одном тесте, используя при этом минимальное количество опухолевого материала. Это очень важное преимущество, поскольку объем материала может быть сильно ограничен и необходимо, чтобы его хватило на все необходимые исследования. Кроме того, разработчики поставили перед собой задачу сделать создаваемую технологию максимально доступной для пациентов – тогда ее смогут использовать большее количество людей с онкозаболеваниями.

На сегодняшний день уже создан общий экспериментальный дизайн платформы и детально проработана технология выявления нескольких из заявленных генов. Разработку прототипа платформы планируется завершить в 2026 г. Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».