Башков Игорь


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 «Нетрика Медицина» и «Ред Софт» подписали меморандум о партнерстве 1
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки 1
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
29.03.2022 «Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика» 1
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 1
03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 1
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 1
18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 2
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 1
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
25.05.2017 Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента 1
12.09.2016 «Нетрика» завершила модернизацию сегмента ЕГИСЗ Краснодарского края 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Башков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 164 16
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 61 10
БАРС Груп 558 4
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 2
SofTrust - СофТраст 5 2
Ростелеком 10230 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3296 2
ФОРС - Центр разработки 672 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 118 2
ТехЛАБ 26 2
Broadcom - VMware - Greenplum 120 1
Bregis - Брегис 4 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
Ростелеком - РТК-Инномед 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК-Элемент 1 1
Восход ФГБУ НИИ 676 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Доктор рядом - Doc+ 53 1
Intact - Интакт 18 1
Beltel - Белтел 145 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 56 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Крок - Croc 1813 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 5
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 48 3
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко - Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Алькона 3 1
IQVIA 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1435 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 164 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 185 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3086 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2057 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 2
Администрация Краснодарского края 62 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 360 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1711 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 9
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1294 6
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 395 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 363 4
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 71 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12215 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2396 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 851 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5170 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4833 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3464 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25371 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 258 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9629 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4225 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1296 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6729 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 192 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 2
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 28 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3264 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 582 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2335 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2778 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 543 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3932 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 567 14
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5724 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 455 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 418 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 2
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 2
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1457 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 5 1
FreePik 1331 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 4 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.ОДЛИ - Обмен данными лабораторных исследований 9 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1504 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3412 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 519 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
МИАЦ ЕС БУ ГБУЗ - Единая система бухгалтерского учета 2 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 39 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 1
Пылаева Жанна 4 3
Герштанский Александр 3 3
Чичурина Елена 4 3
Голосова Дарья 5 2
Варфоломеев Владимир 3 2
Ивашинников Андрей 3 2
Гильманова Эльвира 2 2
Мишустин Михаил 716 2
Пугачев Павел 63 2
Ваньков Вадим 21 1
Чумаков Денис 20 1
Корогод Максим 4 1
Львов Кирилл 1 1
Махачкеев Жаргал 1 1
Бойко Елена 152 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Шаповалов Александр 18 1
Карпинский Алексей 42 1
Ганин Алексей 2 1
Мурашко Михаил 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 8
Россия - СЗФО - Архангельская область 759 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3144 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2606 2
Африка - Африканский регион 3554 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 127 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1285 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 813 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 639 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 347 1
Россия - ДФО - Магаданская область 462 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1989 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 657 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 738 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 1
Россия - ЦФО - Курская область 684 1
Нигерия - Федеративная Республика 326 1
Гана - Республика 71 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1840 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1284 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1032 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1320 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 700 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1210 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 769 1
Россия - ПФО - Самарская область 1430 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1391 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 855 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10557 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9480 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4697 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2237 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10418 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3746 4
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 554 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6167 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2230 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1666 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 1
Правительство Московской области - Цифровое Подмосковье - государственная программа 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 391 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 810 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1284 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 400 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 395 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 461 1
Национальный проект 361 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 296 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4197 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5262 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 863 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6223 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Gartner - Гартнер 3593 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 951 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 96 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1226 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 220 1
