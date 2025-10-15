Получите все материалы CNews по ключевому слову
Башков Игорь
УПОМИНАНИЯ
Башков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Пылаева Жанна 4 3
|Герштанский Александр 3 3
|Чичурина Елена 4 3
|Голосова Дарья 5 2
|Варфоломеев Владимир 3 2
|Ивашинников Андрей 3 2
|Гильманова Эльвира 2 2
|Мишустин Михаил 716 2
|Пугачев Павел 63 2
|Ваньков Вадим 21 1
|Чумаков Денис 20 1
|Корогод Максим 4 1
|Львов Кирилл 1 1
|Махачкеев Жаргал 1 1
|Бойко Елена 152 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Ганин Алексей 2 1
|Мурашко Михаил 13 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
|Gartner - Гартнер 3593 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392999, в очереди разбора - 732837.
Создано именных указателей - 184456.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.