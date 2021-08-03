Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента

Благодаря внедренной разработке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5 тыс. медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося за медицинской помощью. Так организаторы здравоохранения рассчитывают повысить качество и преемственность медицинской помощи.

Подсистема «N3.Портал врача» расширяет возможности интегрированной электронной медицинской карты, созданной в Архангельской области на основе платформы «N3.Здравоохранение», и позволяет просматривать медицинские данные пациента с любого рабочего места. Минимальные требования к устройству — стандартный браузер и доступ к ведомственной защищённой сети.

Консолидация и структурирование информации происходит не только на уровне отдельно взятой медицинской организации, но и на уровне региона в целом. Врач сможет увидеть врачебные заключения, выписные эпикризы, результаты лабораторных и диагностических исследований, переданные из всех медицинских организаций Архангельской области.

«Программа развития медицинских интеграционных проектов в сфере здравоохранения Архангельской области подразумевает подключение к РС ЕИСЗ АО ведомственных и частных медицинских организаций. Таким образом, в перспективе — дополнение региональной электронной карты пациентов информацией от учреждений частной системы здравоохранения для полноценной реализации единого цифрового контура здравоохранения региона», — отметил и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

«Портал врача» предоставляет лечащему врачу доступ к истории болезни пациента — жителя Архангельской области, и истории его обращений в медицинские организации региона. С его помощью врач, к примеру, может исключить повторное назначение лабораторных и диагностических исследований и использовать для постановки диагноза действующее по сроку исследование, выполненное в другом учреждении. Тем самым достигается не только высокое качество оказания медицинских услуг, но и оптимальное расходование средств медицинского учреждения, — сказала Жанна Пылаева, заместитель министра здравоохранения Архангельской области. — Также хотелось бы подчеркнуть, что персональные данные пациента надёжно защищены. Доступ к «Порталу врача» возможен исключительно внутри защищённого контура после прохождения многоуровневой проверки системой управления доступом».

«Успешная реализация проекта и его практическая польза зависят от слаженной работы всех сотрудников медицинских организаций. На данном этапе нам необходимо обеспечить наполняемость «Портала врача» данными и проконтролировать корректность внесения таких данных. Для этого врачи должны ответственно вносить актуальную информацию в медицинские информационные системы. Только так, работая вместе, мы достигнем главной цели — преемственности оказания медицинской помощи», — сказала директор ГБУЗ Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр» Елена Чичурина.

«Просмотр электронных медицинских карт на «Портале врача» позволит врачам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь, своевременно получать исчерпывающую информацию о каждом пациенте, историю наблюдения, назначений, проведенных исследований и многом другом», — отметил коммерческий директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков.

Интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» используется в регионе более 8 лет и постоянно дополняется новой функциональностью. Например, в 2020 г. на основе системы «N3.Управление НСИ» были созданы регистры медицинских работников и медицинских организаций. Возможность получить оперативный доступ к результатам анализов пациентами в личном кабинете на региональном портале здравоохранения была реализована на основе регионального портала здравоохранения и решения «N3. Обмен данными лабораторных исследований.