«Нетрика Медицина» и «Ред Софт» подписали меморандум о партнерстве

Компания «Нетрика Медицина» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина».

Интеграционная платформа «Нетрика Медицина» адаптирована для работы под управлением операционной системы «Ред ОС». Подписание документа генеральным директором «Нетрики Медицины» Игорем Башковым и заместителем генерального директора «Ред Софт» Рустамом Рустамовым закрепляет правовые основы совместной деятельности.

«Мы рады сотрудничеству с нашим проверенными партнером-разработчиком. Благодарим руководство компании “Нетрика Медицина” за совместную работу и доверие. Вместе мы сможем усовершенствовать ИТ-инфраструктуру российского здравоохранения: сделать ее защищенной и удобной на всех уровнях пользователей: от регионального Минздрава до посетителей медицинских организаций», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Для “Нетрики Медицины” заключение данного меморандума является элементом стратегии по укреплению технологического суверенитета российских информационных систем в сфере здравоохранения. Совместные усилия с “Ред Софт” и другими разработчиками операционных систем и систем управления базами данных направлены на технологическую независимость единого цифрового контура, объединяющего частные и государственные медицинские организации», — сказал Игорь Башков, генеральный директор компании «Нетрика Медицина».