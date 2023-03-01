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«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области

«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в рамках проекта по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения региона.

Платформа «N3.аналитика» помогает быстро обрабатывать большие объёмы данных из различных источников и визуализировать их в виде удобных отчётов для анализа и принятия управленческих решений. Сегодня 20 российских регионов используют систему для обработки данных цифрового здравоохранения. Она улучшает уровень информационной прозрачности управления и даёт возможность вести постоянный мониторинг ключевых показателей эффективности.

Ситуационный центр на базе «N3.аналитика» позволяет Министерству здравоохранения Курской области ежедневно получать данные из всех медицинских организаций по запрашиваемым параметрам, проводить их многофакторный анализ с возможностью детализации до любого уровня: врача, пациента, лабораторного исследования, медицинского случая.

Специалисты ситуационного центра могут отслеживать различные показатели, в том числе доступность записи на приём к врачу, данные по смертности на основе юридически значимых медицинских свидетельств о смерти, ключевые показатели федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения» и другие сведения.

В Курской области к работе ситуационного центра будут подключены главные специалисты по профилям «кардиология», «неврология» и других направлений. Благодаря аналитической платформе им будут доступны персонифицированные списки пациентов из групп риска. Это позволит региону начать переход к предикативной медицине.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта
ПО

Цифровые профили пациентов накапливаются и хранятся в государственной информационной системе в сфере здравоохранения Курской области, реализованной на базе цифровой платформы «N3.здравоохранение».

«Информационные системы, используемые сегодня в здравоохранении, генерируют терабайты информации. Ситуационный центр помогает сократить время на сбор и анализ этих данных и сформировать единое видение ситуации на уровне региона: от уровня руководителя медицинской организации до министра здравоохранения и губернатора. Юридически значимые медицинские документы, подписанные цифровой подписью врача, обеспечивают цифровую трансформацию для управления на основе данных. Такой подход улучшает процессы как в отдельных учреждениях, так и на региональном уровне», – сказал Игорь Башков, коммерческий директор компании «Нетрика медицина».

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