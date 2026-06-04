Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ганин Алексей
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|«Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных 1
|09.03.2021
|Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 1
|18.01.2019
|Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Ганин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Олег 149 1
|Соколов Алексей 136 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Пугачев Владимир 1 1
|Мальянов Сергей 15 1
|Башков Игорь 19 1
|Лугов Андрей 33 1
|Бокова Людмила 82 1
|Клиншас Андрей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 2
|Россия - СЗФО - Архангельская область 798 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.