Спецпроекты

Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде

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«Нетрика медицина» внедрила в Архангельске сервис обмена данными лабораторных исследований на основе решения «N3.ОДЛИ». Это позволило организовать информационное взаимодействие между медицинскими организациями и крупнейшими клинико-диагностическими лабораториями: на данный момент ежедневно более 5,5 тыс. направлений на исследования передаются в электронном виде.

В рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении в регионе проходит цифровизация лабораторной службы. Для реализации этой задачи требовалось наладить взаимодействие между медицинскими организациями и централизованными лабораториями по единому стандарту обмена данными. В качестве решения был выбран региональный сервис ОДЛИ, разработанный компанией «Нетрика медицина».

В течение 2020 г. с сервисом ОДЛИ были поэтапно интегрированы четыре крупнейшие централизованные лаборатории региона. На данный момент 41 медицинская организация передает в сервис ОДЛИ направления на исследования, а 22 медучреждения обмениваются с ним результатами. В качестве лабораторной информационной системы используется решение компании «Брегис». В 2021 г. планируется подключить к сервису ОДЛИ все медицинские организации Архангельской области.

«Качественный обмен данными лабораторных исследований – важный элемент эффективного управления здравоохранением. С помощью нашего сервиса регион получает возможность объединить всех участников исследования в едином цифровом поле – таким образом, информация становится доступной всем: врачам, пациентам, органам здравоохранения. Кроме того, сервис ОДЛИ позволяет использовать получаемые данные для анализа, мониторинга эпидемиологической обстановки и принятия ряда важных управленческих решений», – сказал Игорь Башков, коммерческий директор компании «Нетрика медицина».

На сегодняшний день сервис ОДЛИ стал неотъемлемой частью единого информационного пространства в сфере здравоохранения Архангельской области. Он обеспечивает медучреждениям доступ к данным о направлениях на исследования; передает результаты анализов в электронном виде, даже если направление от медицинской организации поступило на бумажном носителе; дает широкие аналитические возможности для управления процессами лабораторной диагностики.

Система работает в полную силу: в нее ежедневно передается более 4,5 тыс., а с учетом анализов на COVID-19 – более 5,5 тыс. исследований. Порядка 96% заявок на исследования поступают в сервис ОДЛИ в электронном виде, что существенно упрощает работу лабораторий.

«По результатам проекта оснащенность медицинских организаций Архангельской области лабораторными информационными системами составляет 100%. Отлажены процессы штрихкодирования, оформления и обработки заказов, а также маршрутизация потоков биоматериалов, направленных на лабораторную диагностику. Кроме того, обмен направлениями и результатами исследований теперь происходит через региональный сервис ОДЛИ», – отметил Алексей Ганин, заместитель генерального директора по региональному развитию компании «Брегис».



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