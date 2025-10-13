Разделы

N3 Group Netrika Нетрика Медицина N3.ОДЛИ Обмен данными лабораторных исследований


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 «Единая клинико-диагностическая лаборатория» подключилась к ЕГИСЗ с помощью N3.Health 3
01.09.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса 1
19.08.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края 1
30.06.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье 1
26.06.2025 «Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ 3
28.04.2025 Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA 1
15.04.2025 «Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ 3
17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями 2
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 163 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 60 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 20 4
Bregis - Брегис 4 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 886 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 203 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 4
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 48 4
СККБ ГБУЗ СК - Ставропольская краевая клиническая больница 2 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 10 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 34 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ГБУЗ ККК - Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша 2 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1433 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5166 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 185 2
Правительство Челябинской области 74 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 233 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 162 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 360 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1709 6
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 394 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 362 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2395 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 192 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13199 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12057 3
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 71 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22644 2
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 49 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4220 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3893 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 891 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 577 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5163 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 320 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12182 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4496 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11199 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 441 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5258 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3111 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1293 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8526 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 168 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12208 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12046 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1985 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2217 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5546 1
Бронирование - Booking 768 1
Электронный документ - Electronic document 1516 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 39 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 566 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 418 3
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 6 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5718 2
Google Play - Google Store - Android Market 3402 1
Apple - App Store 2981 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 252 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 454 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 32 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 1
Решение - Ариадна МИС 6 1
VK RuStore - Рустор 469 1
Xiaomi GetApps 45 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 4 1
Нарыков Алексей 3 3
Мальков Евгений 5 2
Кузнецов Олег 17 1
Юдин Илья 1 1
Ганин Алексей 2 1
Климов Андрей 87 1
Башков Игорь 17 1
Скворцова Ирина 3 1
Бойцов Сергей 2 1
Рогожников Евгений 3 1
Приндуль Олеся 5 1
Сучков Павел 3 1
Колосов Дмитрий 3 1
Гордиевская Яна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 996 2
Россия - УФО - Челябинская область 1359 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 965 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2900 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Россия - СФО - Кемеровская область 971 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1221 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 638 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 759 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 973 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 659 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9470 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10544 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4693 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6164 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10410 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6142 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 810 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 117 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2441 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 40 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1429 1
