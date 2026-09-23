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Пугачев Владимир

СОБЫТИЯ


23.09.2026 ГК «Современные транспортные технологии» создала единое хранилище данных совместно с Cloud X 1
18.01.2019 Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пугачев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 1
VK - Mail.ru Group 3614 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 1
Ростелеком 11025 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3373 1
МегаФон 10907 1
СТТ - Современные транспортные технологии 4 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3085 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6800 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5887 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 365 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9649 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4596 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 1
1С:ERP Управление предприятием 863 1
Cloud X - Cloud X Data Catalog 1 1
Cloud X - Cloud X Greenplum 1 1
Cloud X - Cloud X Airflow 1 1
Cloud X - Cloud X BI 1 1
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Ганин Алексей 3 1
Клиншас Андрей 2 1
Мальянов Сергей 15 1
Лугов Андрей 33 1
Бокова Людмила 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4459 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3810 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 334 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8899 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2120 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 251 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1149 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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