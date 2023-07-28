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Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки

«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана).

Документ нацелен на продвижение отечественных цифровых решений для государственного и частного здравоохранения. Предлагаемые решения успешно работают в России, теперь они станут доступными жителям африканского континента, в первую очередь гражданам Нигерии и Ганы – стран, совокупное население которых превышает 250 млн человек.

Продукты компании «Нетрика медицина» разрабатываются на основе международного стандарта обмена медицинской информацией HL7 FHIR и используют свободно распространяемое ПО, что дает зеленый свет внедрению платформы «N3.здравоохранение» на зарубежных рынках.

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Свои подписи под соглашением поставили коммерческий директор компании «Нетрика медицина» Игорь Башков, директор Megasky Network Nigeria Limited Чинонсо И. Эзенвуба, основатель и генеральный директор Hired Consult Джон Агрей.

«В Нигерии и других африканских странах мы видим серьезный запрос на цифровизацию здравоохранения, предметный интерес к телемедицине и электронным медицинским сервисам для пациентов. В ходе переговоров мы продемонстрировали зарубежным коллегам свои разработки, такие как сервис «N3.Телемедицина», внедренный в 15 российских регионах, и портал пациента, хорошо знакомый многим жителям нашей страны, в том числе петербуржцам. Наши продукты способны решать актуальные для африканских стран задачи: развитие телемедицинских консультаций в условиях недостатка врачей, вовлечение населения в заботу о собственном здоровье», – отметил Игорь Башков.

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