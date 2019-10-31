«Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем

«Нетрика» представила экосистему для разработчиков медицинских информационных систем на основе своего флагманского продукта «N3.Здравоохранение». «Нетрика» расширяет возможности государственных информационных систем в сфере здравоохранения (ГИСЗ) путем включения в цифровой контур специализированных решений. Такой подход позволяет на уровне региона создать экосистему из разработчиков информационных систем для медицины, которые имеют глубокую экспертизу в отдельных областях медицинских знаний.

В отличие от подхода, когда крупный поставщик пытается своими силами реализовать разнообразные функции во всех областях медицины, экосистема «N3.Здравоохранение» предоставляет региональным органам управления здравоохранением выбор из решений, которые отвечают потребностям и задачам. Например, во многих регионах уже внедрены системы автоматизации работы скорой и неотложной медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения; автоматизировано большинство лабораторий.

В ходе проекта по модернизации здравоохранения в регионах было внедрено множество информационных систем: медицинские информационные системы медорганизаций, лабораторные и радиологические информационные системы, а также многие другие. Платформа «N3.Здравоохранение» принимает, систематизирует и хранит информацию, которую получает из этих систем, и передает ее пользователям – врачам, пациентам, организаторам здравоохранения.

Новые централизованные подсистемы, которые должны быть внедрены в регионах до 2024 г. в рамках проекта по созданию цифрового контура в здравоохранении, используют данные из разработанных ранее подсистем. Например, результаты лабораторных исследований, которые хранятся в соответствующей региональной подсистеме, в равной степени востребованы и при автоматизации оказания помощи больным онкологическими заболеваниями, и при мониторинге беременных, и при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того, чтобы обеспечить преемственность оказания медицинской помощи и избавить медперсонал от необходимости повторного ввода информации в вертикальные информационные системы по различным профилям, платформа «N3.Здравоохранение» предоставляет доступ к имеющимся в платформе данным о здоровье пациентов. В результате становится возможным встроить специализированные решения в государственный цифровой контур в короткие сроки и получить максимальную отдачу от средств, вложенных в создание региональных ГИСЗ.

На практике это работает следующим образом. Решение «Онкопаспорт пациента», разработанное «Техлабом», получает из платформы «N3.Здравоохранение» сведения о направлениях к онкологу и другую информацию, имеющую признаки онкологического профиля. После этого система идентифицирует пациента, описывает его фактический маршрут и дополняет историю болезни рекомендациями по дальнейшему лечению, уведомлениями о сроках маршрутизации, резких изменениях состояния пациента.

Другой пример – телемедицинский портал для организации и проведения дистанционных консультаций в формате «врач-врач». Интеграция с платформой «N3.Здравоохранение» позволяет предоставить участникам телемедицинской консультации доступ к истории болезни пациента, результатам лабораторных и диагностических исследований, которые хранятся в региональной интегрированной электронной медицинской карте. Результаты консультации также будут сохранены в региональной ИЭМК. Таким образом, телемедицина становится неотъемлемой частью регионального цифрового контура и может быть органично встроена в существующие процессы.

АИС «Мониторинг беременных», разработка компании «СОЦ-информ», также опирается на данные региональных подсистем. На основе сведений о беременной с момента первого обращения в женскую консультацию – диагнозах, результатах лабораторных исследований и других параметров – система формирует развернутую карту всего комплекса назначений согласно государственному стандарту оказания медицинской помощи. Также система осуществляет автоматический контроль за использованием и выполнением назначений, отслеживает изменение состояния показателей и сигнализирует о них, автоматически определяет степень перинатального риска, группы риска, тяжесть преэклампсии. Важно, что при работе с системой внесенные в МИС данные автоматически попадают в систему мониторинга беременных, без дублирования и двойного ввода данных.

Так как данные хранятся в платформе «N3.Здравоохранение» в структурированном виде, к ним могут быть применены алгоритмы искусственного интеллекта. Компания Doc+ подключилась к платформе «N3.Здравоохранение» и на основе полученных из региональных подсистем данных разработала механизм контроля качества медицинской документации на основе ИИ. Система находится на этапе пилотирования в Санкт-Петербурге.

«Ценность разработанного решения в том, что мы обеспечиваем однократный ввод и многократное использование информации. Нет необходимости повторно вводить данные в специализированную систему или регистр. Вся необходимая информация вносится автоматически. Это позволяет быстро и относительно просто включать в региональный цифровой контур новые подсистемы, а также вплотную подойти к задаче автоматизированного формирования регистров и аналитической отчетности», — сказал Игорь Башков, руководитель продаж и развития направления "Здравоохранение" компании "Нетрика". – Для молодых разработчиков подключение к экосистеме "N3.Здравоохранение" — возможность применить свои знания в масштабных государственных проектах по созданию единого цифрового контура».