В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка»

Компания «Нетрика медицина» приняла участие в реализации суперсервиса «Рождение ребенка» на территории Ленинградской области. Теперь получить все необходимые документы на малыша можно без посещения органа ЗАГС и в электронном виде. Первая цифровая запись акта о рождении в Северо-Западном регионе была сделана 16 июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика медицина».

Суперсервис предполагает предоставление комплекса услуг в цифровом формате. Разработчиком ГИС в сфере здравоохранения в Ленинградской области выступает «Нетрика медицина». Через сервис «Интегрированная электронная медицинская карта Ленинградской области» ведется обмен данными об оказанной медицинской помощи, а также электронными медицинскими документами между всеми медучреждениями региона.

Если ранее с бумажными документами из роддома требовалось лично приехать в ЗАГС для оформления свидетельства о рождении ребенка, то сейчас этот процесс максимально автоматизирован. Родителям достаточно заполнить заявление в своем личном кабинете на «Госуслугах», и документ будет сразу выдан в электронном виде.

Технология обмена данными между всеми участниками сервиса происходит следующим образом. По факту рождения ребенка врач заполняет медицинское свидетельство в МИС. Это юридически значимый документ, который заверяется электронными подписями врача и руководителя медицинской организации. Верифицированная информация сразу поступает в региональный сервис «Интегрированная электронная медицинская карта пациента Ленинградской области» и после обработки передается в федеральный реестр электронных медицинских данных (РЭМД) Минздрава России. Здесь аккумулируются сведения о выданных медицинских свидетельствах о рождении со всей страны и направляются в органы ЗАГС.

Суперсервис значительно упрощает выдачу и остальных базовых документов для ребенка. Минздрав России передает соответствующие данные в ФНС, ФСС, ФФОМС и Пенсионный фонд, а значит, получить ИНН, полис ОМС, СНИЛС, сертификат на материнский капитал родители смогут также без обращения в госструктуры и МФЦ. Бумажные свидетельства по-прежнему остаются в силе и выдаются традиционным способом, но имея электронные документы с их получением можно не спешить.

Пилотное внедрение суперсервиса «Рождение ребенка» ведется пока в нескольких регионах, и в ближайшее время получит распространение по всей стране. Предполагается, что в дальнейшем платформа будет «сопровождать» родителей с момента постановки будущей мамы на учет в женской консультации до зачисления малыша в детский сад.

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«Это необходимый и, безусловно, важный проект. Мы рады быть его участником и помогать регионам в реализации. “Нетрика медицина” обеспечивает передачу в РЭМД в цифровом виде юридически значимых документов. У нас уже отработаны все ключевые механизмы обмена данными, поэтому запустить суперсервис “Рождение ребенка” в других регионах нашего присутствия будет несложно», – сказал Игорь Башков, коммерческий директор компании «Нетрика медицина».

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«Нетрика медицина» специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения России и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.