ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб.

Минцифры России подвело итоги грантовых конкурсов, прошедших в 2021 г.: на разработку и внедрение российских ИТ-решений компании получат более 6 млрд руб. Операторами меры поддержки выступили Российский фонд развития информационных технологий, Фонд «Сколково» и Фонд содействия инновациям.

Российский фонд развития информационных технологий отобрал 62 проекта – это больше, чем за два предыдущих года. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,5 млрд руб. Всего на конкурс поступило 226 заявок – вдвое больше, чем в прошлом году, на сумму более 36 млрд руб.

Среди победителей проекты по разработке: системы помощи в принятии решений для врачей-рентгенологов при планировании операций по эндопротезированию (ООО «РТК Радиология»), нейросетевой системы семантического анализа и синтеза контента в социальных сетях и мессенджерах (ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем», мобильной версии программы для управления мерчендайзингом в розничной торговле (ООО «Базальт СПО»).

Фонд «Сколково» отобрал 12 проектов на сумму грантовой поддержки 680 млн руб. Среди победителей проекты по пилотному внедрению: системы мониторинга состояния объектов инфраструктуры и водоснабжения города (ГПКО «Калугаоблводоканал»), единой платформы для создания цифровых двойников проектирования и производства транспорта (ООО «Научно-исследовательский центр СТМ»).

Фонд содействия инновациям поддержал проекты на сумму 1,2 млрд руб. Также фондом были объявлены конкурсные отборы по программам «Развитие-ЦТ» и «Старт-ЦТ-1», победители которых будут названы в 2022 г.

«Показатели по грантовой поддержке, запланированные на 2021 г. в рамках федерального проекта “Цифровые технологии” национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”, полностью выполнены. При этом существенно расширена воронка входящих проектов и география вовлеченных регионов. Также оптимизированы условия получения грантовой поддержки – РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мораторий на повторную подачу», – сказал замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

С полным списком победителей грантовых конкурсов можно ознакомится на сайтах Российского фонда развития информационных технологий, Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям.