Быченков Алексей


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Сеченовский Университет и «РТК-Радиология» разработали ИИ-модуль для планирования торакальных операций 1
01.04.2024 Российский ИТ-разработчик и ведущие неврологи России развивают новые цифровые технологии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Быченков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10446 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 52 2
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 14 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
МАВРС - Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний 1 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 24 1
Евдошенко Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 240 1
