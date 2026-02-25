Получите все материалы CNews по ключевому слову
Быченков Алексей
СОБЫТИЯ
|25.02.2026
|Сеченовский Университет и «РТК-Радиология» разработали ИИ-модуль для планирования торакальных операций 1
|01.04.2024
|Российский ИТ-разработчик и ведущие неврологи России развивают новые цифровые технологии 1
Быченков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МАВРС - Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.