Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год

Представители Министерства здравоохранения Республики Карелия, регионального МИАЦ, разработчика медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС» компании «РТ МИС», а также компаний «Ростелеком», «Цифромед» и «РТК радиология» подвели итоги совместной работы в 2022 г. В ходе модернизации региональной медицинской информационной системы (МИС) было доработано взаимодействие с сервисами ВИМИС, добавлены новые стандартизированные электронные медицинские документы для передачи их в РЭМД, внедрены новые модули для мониторинга беременных. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

«Цифровая трансформация в здравоохранении предъявляет высокие требования к региональной МИС, поэтому постоянное обновление функциональности информационных систем становится неотъемлемой частью технологического процесса», — отметила Ольга Руотцелайнен, первый заместитель министра здравоохранения Республики Карелия.

В ходе развития программного обеспечения «ЕЦП.МИС», на базе которого построена государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Карелия, был проделан большой объем работ по взаимодействию с ВИМИС по профилям «Профилактическая медицина», «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство, гинекология и неонатология». В соответствии с новыми методическими рекомендациями обновлены интеграционные процессы, внедрены соответствующие централизованные подсистемы. Таким образом, реализован принцип однократного ввода и многократного использования информации. Теперь врач вносит данные в одной системе, а отображаются они сразу в медорганизации, на региональном и федеральном уровнях.

Новые модули для мониторинга беременных оцифровывают процесс от планирования и подготовки к беременности до родоразрешения и последующего наблюдения за матерью и новорожденным. Цифровизация обеспечит хранение данных по оказанным случаям медицинской помощи в едином облаке, что способствует преемственности оказания медицинской помощи и позволит оценивать динамику состояния здоровья, делать более точные назначения.

Также было внедрено 25 новых стандартизированных электронных медицинских документов, в том числе для соответствия федеральным нормативно-правовым актам. В частности, формируются уведомления о выявлении противопоказаний или аннулировании медицинских заключений к владению оружием.

Участники цифровизации медицинской информационной системы Карелии обсудили планы по развитию системы на текущий год и вопросы выполнения федеральных показателей. По итогу девяти месяцев 2022 г. Карелия заняла 19 место в рейтинге развития цифровой зрелости в здравоохранении, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2021 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов

У российской таможни сорвалась сверхдешевая техподдержка импортного «железа». У подрядчика отобрали лицензию ФСБ

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще