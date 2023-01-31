Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год

Представители Министерства здравоохранения Республики Карелия, регионального МИАЦ, разработчика медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС» компании «РТ МИС», а также компаний «Ростелеком», «Цифромед» и «РТК радиология» подвели итоги совместной работы в 2022 г. В ходе модернизации региональной медицинской информационной системы (МИС) было доработано взаимодействие с сервисами ВИМИС, добавлены новые стандартизированные электронные медицинские документы для передачи их в РЭМД, внедрены новые модули для мониторинга беременных. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

«Цифровая трансформация в здравоохранении предъявляет высокие требования к региональной МИС, поэтому постоянное обновление функциональности информационных систем становится неотъемлемой частью технологического процесса», — отметила Ольга Руотцелайнен, первый заместитель министра здравоохранения Республики Карелия.

В ходе развития программного обеспечения «ЕЦП.МИС», на базе которого построена государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Карелия, был проделан большой объем работ по взаимодействию с ВИМИС по профилям «Профилактическая медицина», «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство, гинекология и неонатология». В соответствии с новыми методическими рекомендациями обновлены интеграционные процессы, внедрены соответствующие централизованные подсистемы. Таким образом, реализован принцип однократного ввода и многократного использования информации. Теперь врач вносит данные в одной системе, а отображаются они сразу в медорганизации, на региональном и федеральном уровнях.

Новые модули для мониторинга беременных оцифровывают процесс от планирования и подготовки к беременности до родоразрешения и последующего наблюдения за матерью и новорожденным. Цифровизация обеспечит хранение данных по оказанным случаям медицинской помощи в едином облаке, что способствует преемственности оказания медицинской помощи и позволит оценивать динамику состояния здоровья, делать более точные назначения.

Также было внедрено 25 новых стандартизированных электронных медицинских документов, в том числе для соответствия федеральным нормативно-правовым актам. В частности, формируются уведомления о выявлении противопоказаний или аннулировании медицинских заключений к владению оружием.

Участники цифровизации медицинской информационной системы Карелии обсудили планы по развитию системы на текущий год и вопросы выполнения федеральных показателей. По итогу девяти месяцев 2022 г. Карелия заняла 19 место в рейтинге развития цифровой зрелости в здравоохранении, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2021 г.