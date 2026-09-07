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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минздрав РФ РНИИТО НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ НИИ травматологии и ортопедии Вредена Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Залимхан Кушбоков, Республиканская клиническая больница Кабардино-Балкарии: Мы полностью перестроили процессы в экстренной медицине 1
16.04.2024 Синергия науки и информационных технологий повышает доступность эндопротезирования для пациентов 3
06.12.2022 CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России 1
25.01.2011 «Корус Консалтинг» вырос на 32% за 2010 г. 1
06.09.2010 «Корус Консалтинг» спроектировал систему управления для Российского НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена 4

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1490 2
Анрейт - Anrait 1 1
Ростелеком 10999 1
SAP SE 5612 1
Cisco Systems 5374 1
Microsoft Corporation 25825 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 226 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 60 1
Google LLC 12748 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Kerio Technologies 66 1
Alfresco Software 156 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
Газпром нефть 736 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Москвы - ГОЧСиПБ Москва - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14044 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7764 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2333 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8722 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 491 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5196 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7226 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8323 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13113 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4430 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13047 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
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ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 943 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2534 1
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
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SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5021 2
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