CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России

Компания ANRAIT, российский системный интегратор, и группа компаний CommuniGate Systems, участник рынка унифицированных коммуникаций, объявляют об успешном завершении внедрения платформы производителя для бизнес-коммуникаций в ИТ-инфраструктуру партнера и запуске демо-зоны на ее основе. На данный момент проект ANRAIT является одной из наиболее полных инсталляций CommuniGate Pro в России с точки зрения использования функциональности продукта. Об этом CNews сообщили представители ANRAIT.

«После ухода с российского рынка некоторых ИТ-гигантов, например, Microsoft, AVAYA и Cisco Systems, в начале года около 80% государственных заказчиков и порядка 30% коммерческих организаций столкнулись с серьезным вызовом — необходимостью быстрой замены сервисов для бизнес-коммуникаций. И это были не только наши клиенты, ведь ИТ-компании использовали те же продукты, — отметил Александр Батырев, генеральный директор компании ANRAIT. — Мы не стали искать “заплатки” — в числе первых определились и своими руками выполнили миграцию на отечественную платформу нашего партнера CommuniGate Systems. Таким способом оперативно получили не только широкий функционал для работы, но и практический опыт, еще больше развили экспертизу. Мы на себе — “боем” — протестировали это коммерческое решение, которое со всей полнотой знаний готовы внедрять и поддерживать у наших заказчиков».

Проект был реализован компанией ANRAIT за три недели без простоя в работе, из них два выходных дня заняла бесшовная миграция. Сотрудники интегратора используют российские бизнес-сервисы корпоративной почты, календаря, заметок и задач, а также корпоративное облако, чаты, видеокоммуникации и телефонию.

Сегодня система функционирует в режиме промышленной эксплуатации, на ее основе ANRAIT запускает демо-зону для заказчиков в действующем ИТ-контуре. Теперь клиентам компании доступны не только продуктовые консультации, бюджетная оценка внедрения, но и проверка работы бизнес-приложений на практике с «первой линией» сервиса по SLA.

Текущая инсталляция поддерживает до 500 тестовых пользователей, которые могут быть бесплатно подключены к корпоративным сервисам на базе CommuniGate Pro до трех календарных месяцев.

«С лавинообразным увеличением рыночного спроса на отечественные решения мы продолжаем делать ставку на два ключевых аспекта: для роста бизнеса, на мой взгляд, необходимы качественные продукты и развитие надежной партнерской сети, — отметил Владимир Бургов, генеральный директор группы компаний CommuniGate Systems. — В рамках совместной работы с ANRAIT была выполнена одна из самых полных в России с точки зрения предоставляемого платформой функционала инсталляция CommuniGate Pro. Мы высоко оценили навыки команды интегратора и присвоили ему статус сервисного партнера. Таких организаций в нашей стране несколько, ведь заслуженное звание дает право на оказание услуг по миграции с продуктов таких производителей, как Microsoft, Kerio, Cisco, IBM и Google, а также по квалифицированной технической поддержке в режиме «первой линии» для платформы CommuniGate Pro».

Российский производитель развивает собственные коммуникационные решения более 25 лет. На данный момент самая большая по числу рабочих мест инсталляция CommuniGate Pro в России насчитывает более 400 тыс. пользователей, что позволяет заказчикам сохранять инвестиции и в перспективе роста инфраструктуры.

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CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи России (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296). CommuniGate Systems основана в 1991 г. На данный момент решения компании используют 150 млн пользователей в более чем 18 тыс. организациях по всему миру. Среди заказчиков в России – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.

Компания ANRAIT – интегратор, предоставляет госсектору и бизнесу услуги по созданию, внедрению и поддержке информационно-телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры, мультимедийных и ИБ-решений, а также сервисы заказной разработки ПО и бизнес-приложений. Сегодня в числе клиентов ANRAIT — Москомспорт, Департамент ГОЧС и ПБ г. Москвы, РНИИТО им. Р.Р. Вредена, АО «Стройтранснефтегаз» (группа «Газпром нефть»), ПАО «Квадра», АО «Прорыв» и др.

С 2022 г. организация входит в Единый реестр российских ИТ-компаний Минцифры России (№ АО-20220429-4369229302-3 от 29.04.2022).