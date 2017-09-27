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Астерос Securix

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности 1
22.08.2017 Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению 1
28.06.2017 Как создавался «пояс безопасности» для «Лужников» 1
23.12.2016 «Сервисная платформа A3» вошла в реестр Минкомсвязи 1
26.09.2016 Разработки «Астерос Лабс» вошли в Единый реестр отечественного ПО 1
19.09.2016 Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО 1
10.06.2016 Владимир Шелепов -

Главный плюс подготовки к ЧМ-2018 – сжатые сроки

 1
19.02.2016 «Астерос» представила собственные разработки для информационного обеспечения МЧС России 1
01.10.2015 «Астерос» стал крупнейшим поставщиком ИТ-услуг для авиации по итогам 2014 г. 1
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix 1
30.06.2015 Владимир Шелепов - Безопасность спортивной инфраструктуры должна быть незаметной для гостей ЧМ 2018 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Астерос Securix и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 11
Atrinity - Атринити 21 3
Астерос Лабс 26 2
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Apple Inc 13156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Видеоинтеллект 8 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 3
Роснефть - РН-Бурение 10 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Петровский парк 4 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 7 1
Башня Федерация 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
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Промышленный компьютер - Industrial Computer 60 1
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PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
Астерос Бизнес Контакт 29 5
Астерос Контакт Авиа 18 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Atrinity - А3 Сервисная платформа 2 1
ProFTPD - Pro FTP daemon 5 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Office 4170 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Microsoft Xamarin 36 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Oracle PeopleSoft 426 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Apple macOS High Sierra 13 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
Шелепов Владимир 25 5
Красов Алексей 6 1
Демидов Алексей 24 1
Паперно Александр 3 1
Мороз Дмитрий 5 1
Сосенко Вадим 1 1
Огурцов Николай 2 1
Прозоров Андрей 17 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Сажин Павел 7 1
Хуснуллин Марат 13 1
Лебедев Павел 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Мамисон - горнолыжный туристско-рекреационный комплекс 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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