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Мороз Дмитрий

СОБЫТИЯ


01.09.2026 ИТ-холдинг «Т1»: большинство школьников считают ИИ помощником, но относятся к его результатам критически 1
01.10.2020 Дмитрий Мороз, INLINE Technologies -

Наличие в компании SOC — объективный показатель зрелости ее ИТ-инфраструктуры

 1
22.08.2017 Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению 1
12.02.2014 R-Style пополнит свой портфель решений продуктами «Тринити» от Setec 1
17.12.2013 «АМТ-Груп» будет использовать решения Setec в проектах по ИБ 1
06.11.2013 «Астерос» хантит команды в департамент по борьбе с терроризмом 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мороз Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 157 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Setec - СиТек 31 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1806 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 546 1
AMT Group - АМТ-Груп 367 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
Norsk Hydro ASA 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Судебная власть - Judicial power 2514 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9567 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 2
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 106 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2072 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 774 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 498 1
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 36 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1232 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1617 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1070 1
Оцифровка - Digitization 5210 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3207 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3177 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1168 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2670 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6620 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2734 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  880 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7943 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3239 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6361 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2240 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7667 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7750 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 278 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1862 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 796 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4374 1
Setec - Тринити АПМДЗ ПАК 9 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Астерос Securix 12 1
Шелепов Владимир 25 2
Буданов Иван 1 1
Вейкин Олег 2 1
Александрян Врам 4 1
Прозоров Андрей 17 1
Красов Алексей 6 1
Трифаленков Илья 17 1
Носаков Василий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9128 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6814 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 599 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 650 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1916 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1546 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 947 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3405 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8905 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 701 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3117 1
Т1 Цифровая академия 55 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1287 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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