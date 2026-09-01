Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мороз Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Мороз Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
|Norsk Hydro ASA 7 1
|Шелепов Владимир 25 2
|Буданов Иван 1 1
|Вейкин Олег 2 1
|Александрян Врам 4 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Красов Алексей 6 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Носаков Василий 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167112 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.