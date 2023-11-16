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Роснефть РН-Бурение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2023 «Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера 4
06.12.2022 «Росэлектроника» поставила защищенные видеокамеры на буровые установки «Роснефти» 1
19.12.2018 «Росэлектроника» поставила взрывозащищённые телесистемы с Wi-Fi для буровых установок 1
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» 3
24.03.2016 МТС обеспечит связью иркутских нефтяников и энергетиков 1
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix 1
30.06.2015 Владимир Шелепов - Безопасность спортивной инфраструктуры должна быть незаметной для гостей ЧМ 2018 1
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 3
18.01.2013 МТС улучшила связь на 34 промышленных объектах нефтяной отрасли Красноярского края 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 2
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Крок - Croc 1964 1
Directum - Директум 1268 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Транснефть 335 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ Уралмаш НГО Холдинг - Уралмаш Нефтегазовое Оборудование 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Востокгеофизика 2 1
Роснефть - РН-Иркутскнефтепродукт 2 1
Ванкорское УТТ 1 1
СНС - Сибнефтесервис 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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