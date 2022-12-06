Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Росэлектроника» поставила защищенные видеокамеры на буровые установки «Роснефти»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил оборудование видеонаблюдения для оснащения буровых установок «РН-Бурение», дочерней компании НК «Роснефть». Аппаратура предназначена для дистанционного контроля объектов в химически агрессивной среде.

Особенности построения электрических схем камер гарантируют их безопасное применение на территории буровых установок и мониторинга механизмов внутри их модулей. Технические характеристики устройств позволяют эффективно применять их в зонах с агрессивной средой.

Помимо специальных защищенных камер, для оснащения буровых установок «Росэлектроникой» были поставлены камеры общепромышленного исполнения. Они предназначены для установки на открытом воздухе и способные работать при температуре от –50 до +50 градусов. При похолодании в устройстве автоматически включаются элементы обогрева и обогрев защитного стекла.

Оборудование разработано НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику») и будет применяться в составе систем видеонаблюдения, ранее поставленных предприятием на объекты «РН-Бурение» в Восточной и Западной Сибири.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
Поддержка ИТ-отрасли

«Наши решения демонстрируют устойчивую работу в экстремальных условиях эксплуатации: комплексы телевизионного наблюдения производства НИИПТ «Растр» установлены на Морской ледовостойкой стационарной платформе «Приразломная» в Баренцевом море и на плавучей буровой установке «Арктическая». Всего предприятие поставило более 160 телевизионных систем для буровых установок по добыче нефти и газа, и заказчики отмечают высокую надежность и долговечность аппаратуры», – сказала Ольга Кротова, исполнительный директор НИИПТ «Растр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против

«Билайн» продают его топ-менеджменту

МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще