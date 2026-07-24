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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
ИКТ 15301
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Шевцов Александр

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» 1
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шевцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
АйТи 1519 2
Пергам Инжиниринг 7 1
Yandex - Яндекс 9175 1
ИКС 530 1
IBM - International Business Machines Corp 9694 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 2
Роснефть - РН-Бурение 10 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13914 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1090 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 354 1
Электронный документ - Electronic document 1575 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1765 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1373 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4799 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 1
Управляемость - Manageability 2254 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Abbyy ScanDifFinder SDK 7 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2502 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 259 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1023 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2355 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 47 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1915 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 51 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8799 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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