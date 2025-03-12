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Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика Мамисон горнолыжный туристско-рекреационный комплекс



12.03.2025 МТС первой обеспечила полное покрытие нового курорта Мамисон в Северной Осетии 2
19.11.2021 «Ростелеком» начал строительство оптической инфраструктуры для горнолыжного курорта «Мамисон» 2
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» 1
12.08.2015 «Астерос» продолжит строить инфраструктуру для российских парков развлечений и отдыха 1
29.07.2015 «Астерос» разработал концептуальные решения по обеспечению безопасности «Мамисон» 2
14.07.2015 «Астерос» второй год подряд показывает сдержанный рост 1
30.06.2015 Владимир Шелепов - Безопасность спортивной инфраструктуры должна быть незаметной для гостей ЧМ 2018 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 2
Samsung Electronics 10337 1
Ростелеком 9848 1
МегаФон 9129 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13017 1
HP Inc. 5706 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Honeywell 285 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Moxa - Моха 34 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
ИСС НИЦ - Интеллектуальные сканирующие системы - Научно-исследовательский центр 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 1
Eurolan - Евролан 14 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ 14 1
Провенто 2 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Сочи Парк 11 2
Курорты Северного Кавказа - КСК 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Газпром нефть 630 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 342 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
Сатурн Конверсия ПКФ 1 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 578 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8764 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1287 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8476 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2299 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4710 1
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2506 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4105 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
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Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 45 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
Астерос Securix 11 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 5 1
Болид НВП - Орион про 5 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Шелепов Владимир 24 4
Бяков Юрий 42 1
Гальцев Евгений 19 1
Макарищев Кирилл 2 1
Кожиев Таймураз 4 1
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